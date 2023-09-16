Як правильно продати та купити авто в Україні: покрокова інструкція від МВС

Для того, щоб без проблем продати чи купити автомобіль слід звернутися до сервісного центру МВС. І виконати декілька кроків.

Вартість послуги можна підрахувати за допомогою онлайн-сервісу . За бажанням продавця або покупця можна провести експертне дослідження транспортного засобу.

"Найперше - слід звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС у вашому місті. Там адміністратор проведе перереєстрацію транспортного засобу та оформить договір купівлі-продажу", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна розповідало, як виїхати з України на своєму чужому автомобілі. Для цього потрібно мати певний перелік документів. Крім того, при виїзді за кордон на чужій машині, без відвідування сервісного центру МВС не обійдеться.

Цікаво, що буквально 12 та 13 вересня Латвія, Литва та Естонія запровадили заборону на в'їзд на територію країни на автомобілях із російськими номерами. Крім того, раніше росіянам, які подорожують до ЄС, заборонили ввозити не лише автомобілі, а й низку особистих речей, у тому числі телефони, і навіть валізи. Їхнє ввезення може розглядатися як заборонений імпорт.

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