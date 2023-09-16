Как правильно продать и купить авто в Украине: пошаговая инструкция от МВД

Для того чтобы без проблем продать или купить автомобиль, следует обратиться в сервисный центр МВД. И проделать несколько шагов.

Стоимость услуги можно подсчитать с помощью онлайн-сервиса . По желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование транспортного средства.

"Прежде всего - следует обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в вашем городе. Там администратор проведет перерегистрацию транспортного средства и оформит договор купли-продажи", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как выехать из Украины на своем ли чужом автомобиле. Для этого нужно иметь определенный список документов. Помимо того, при выезде за границу на чужой машине, без посещения сервисного центра МВД не обойдется.

Интересно, что буквально 12 и 13 сентября Латвия, Литва и Эстония ввели запрет на въезд на территорию страны на автомобилях с российскими номерами. Кроме того, ранее россиянам, путешествующим в ЕС, запретили ввозить не только автомобили, но и ряд личных вещей, в том числе телефоны и даже чемоданы. Их ввоз может рассматриваться как запрещенный импорт.

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