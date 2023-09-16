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Как правильно продать и купить авто в Украине: пошаговая инструкция от МВД

Украина, Суббота 16 сентября 2023 15:15
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Как правильно продать и купить авто в Украине: пошаговая инструкция от МВД Фото: как правильно продать и купить авто в Украине, пошаговая инструкция от МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Для того чтобы без проблем продать или купить автомобиль, следует обратиться в сервисный центр МВД. И проделать несколько шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Прежде всего - следует обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в вашем городе. Там администратор проведет перерегистрацию транспортного средства и оформит договор купли-продажи", - говорится в сообщении.

Какие документы нужны?

У продавца должны быть:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • паспорт;
  • идентификационный номер.

У покупателя:

  • паспорт;
  • идентификационный номер

После перерегистрации транспортного средства новый владелец получает свидетельство о регистрации авто и номерных знаков.

Стоимость услуги можно подсчитать с помощью онлайн-сервиса. По желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование транспортного средства.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как выехать из Украины на своем ли чужом автомобиле. Для этого нужно иметь определенный список документов. Помимо того, при выезде за границу на чужой машине, без посещения сервисного центра МВД не обойдется.

Интересно, что буквально 12 и 13 сентября Латвия, Литва и Эстония ввели запрет на въезд на территорию страны на автомобилях с российскими номерами. Кроме того, ранее россиянам, путешествующим в ЕС, запретили ввозить не только автомобили, но и ряд личных вещей, в том числе телефоны и даже чемоданы. Их ввоз может рассматриваться как запрещенный импорт.

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