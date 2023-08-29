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Як виїхати за кордон на власному або чужому автомобілі: перелік документів

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 09:18
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Як виїхати за кордон на власному або чужому автомобілі: перелік документів Фото: названо перелік документів для виїзду за кордон на своєму чи чужому автомобілі (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб виїхати з України за кордон на власному чи чужому автомобілі треба мати певний список документів. А у другому випадку, окрім всього, звернутись до сервісного центру МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

Виїзд на власному авто

Якщо ви вирішили виїхати з України на своєму автомобілі, для початку слід перевірити, чи є в наявності всі необхідні документи на транспортний засіб. Окрім того, на автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).

При собі потрібно мати:

  • посвідчення водія;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;
  • міжнародну страховку "Зелена карта".

Виїзд на чужому авто

Водій, який не є власником авто повинен мати такий же перелік документів, як і власник.

"У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника або пасажира", - йдеться в повідомленні.

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.

З собою треба взяти:

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Близько тижня тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща розпочали роботу над організацією єдиних пунктів пропуску. Крім того, раніше РБК-Україна розповідало, як виїхати за кордон із домашнім улюбленцем.

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