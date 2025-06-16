Город - не туалет: як відучити кота робити свої "справи" на ділянці

Домашні улюбленці дуже милі, поки вони не починають використовувати ваш сад як туалет. Якщо ви вже втомилися від "сюрпризів", є хороша новина: ви можете позбутися цієї проблеми без жодної агресії чи шкоди для тварин.

РБК-Україна з посиланням на видання Express пропонує два перевірені способи, які допоможуть зробити вашу ділянку нецікавою для небажаних візитів котів.

Цитрусові запахи

Коти мають неймовірно чутливий нюх - від 9 до 16 разів сильніший, ніж у людини. І саме тому запахи, які нам здаються приємними або нейтральними, можуть бути для них нестерпними.

Наприклад, коти просто не переносять аромат лимонів, апельсинів та лаймів. Цей факт можна легко використати на свою користь. Досить розкласти свіжі цитрусові шкірки в місцях, де коти зазвичай справляють потребу.

Шкірки можна трохи присипати землею або сховати під листям, якщо ви хочете зберегти охайний вигляд клумби. Окрім захисту від тварин, це ще й чудове добриво для ґрунту.

Якщо ж вам не до вподоби ідея залишати фрукти на грядках, можна зробити домашній спрей: додайте кілька крапель ефірної олії цитрусових, м’яти або лаванди в воду й обприскайте землю.

Важливо: не наносіть засіб на листя та квіти, а самі олії добре розбавляйте, аби не зашкодити котам. Вже після першої обробки тварини навряд чи захочуть повертатись - запах їх відлякає. Цей метод діє м’яко, але впевнено - коти інстинктивно обиратимуть інші місця.

"Сюрпризи" у траві від котів - не дуже приємна знахідка у власному саду (фото: Freepik)

Хвойні шишки

Ще один ефективний і безпечний спосіб - використання звичайних соснових або ялинових шишок.

Вони мають одразу дві відлякувальні властивості: неприємну текстуру та різкий хвойний запах. Коти обожнюють м’який ґрунт, де легко копати, тому щойно зіткнуться з колючою поверхнею - втратять інтерес.

Просто розкладіть шишки на відкритих ділянках землі, особливо там, де коти вже встигли "позначитися". Можна створити захисні лінії по периметру клумб або грядок.

Різкий запах хвої діє на котів подібно до цитрусових - він їм неприємний, але безпечний. Додатковим плюсом є те, що шишки добре зберігаються, не розкладаються та виглядають цілком органічно в ландшафті.

А ще коти не люблять різких звуків - тож, коли вони наступають на хрумкі шишки, це викликає у них стрес і змушує шукати спокійніше місце.