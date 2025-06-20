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Огірки-велетні до 1 кг: як виростити гігантський урожай без зайвих зусиль

П'ятниця 20 червня 2025 17:10
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Огірки-велетні до 1 кг: як виростити гігантський урожай без зайвих зусиль Як виростити огірки рекордної ваги (фото: скриншот Youtube.com/@Classyflowers)
Автор: Фелікс Коркін

Огірки дуже чуйно реагують на турботу: їм потрібно багато сонця, води та трохи уваги. А якщо хочете здивувати себе та сусідів велетенськими плодами, є один незвичний, але перевірений спосіб.

РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал Classy Flowers розповідає про метод, який дозволяє виростити солодкі й соковиті огірки вагою до кілограма.

Вирощування в піднятих контейнерах

Ключ до "огірків-монстрів" - це посадка у глибокі ємності, підняті над землею. Для цього можна використати емальоване відро або навіть сміттєвий бак, встановлений на пеньок чи підставку.

Важливо, щоб контейнер був заповнений поживним ґрунтом, а його поверхню посипати золою. Зола не лише підживлює, а й працює як природний антисептик, зменшуючи ризик захворювань.

Такий метод дозволяє отримати здорові та сильні рослини навіть у невеликому просторі. Огірки добре приживаються в таких умовах і швидко йдуть у ріст.

Огірки-велетні до 1 кг: як виростити гігантський урожай без зайвих зусильОгірки саджають у великий глибокий контейнер (фото: скриншот Youtube.com/@Classyflowers)

Вертикальна підв’язка

Вертикальне вирощування огірків дає чимало переваг.

По-перше, плетіння вгору забезпечує рівномірний доступ до сонячного світла та гарну вентиляцію. Це значно зменшує ризик розвитку грибкових хвороб і атаки шкідників.

По-друге, рослини не займають місце на грядці - їх можна направити вздовж стіни, на дах або паркан. Особливо зручно, якщо ділянка маленька. А головне - вертикальні плети краще запилюються, що підвищує кількість зав’язей і загальний врожай.

Огірки-велетні до 1 кг: як виростити гігантський урожай без зайвих зусильОгірки гарно ростуть на даху (фото: скриншот Youtube.com/@Classyflowers)

Огірки на даху

Ще однією перевагою вертикального способу є можливість вирощувати огірки просто на даху. Сонячне тепло сприяє швидкому дозріванню, а плоди набирають більше цукрів, стаючи неймовірно солодкими.

Якщо забезпечити рослинам достатньо вологи, вони розвиватимуться навіть у такому нестандартному місці. Огірки, що лежать на даху, дозрівають швидше і можуть досягати гігантських розмірів.

Урожай при цьому не лише великий, а й дуже смачний. До того ж така посадка не заважає іншим рослинам на ділянці.

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