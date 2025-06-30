Как правильно поливать помидоры в жару, чтобы не испортить урожай

В летнюю жару влага из почвы испаряется значительно быстрее, поэтому привычный режим полива помидоров нуждается в корректировке. Чрезмерная сухость может привести к увяданию растений, а избыток влаги - к растрескиванию плодов.

РБК-Украина рассказывает, как, когда и сколько поливать томаты в жаркие дни.

Полив помидоров в открытом грунте

В жаркую погоду поливать томаты следует чаще - каждые 3-4 дня, а иногда даже через день. Однако главным ориентиром является состояние почвы: если она сухая на глубину 5-7 см, пора поливать.

Важно не переувлажнить грядку, иначе плоды могут потрескаться или опасть. Полив нужно проводить рано утром или вечером, когда солнце уже не такое активное.

Холодная вода может навредить - она провоцирует опадение завязей, поэтому воду нужно предварительно отстоять. Помидоры поливают исключительно под корень, не заливая листья.

Сколько воды нужно кусту

В период цветения одному кусту достаточно 3-4 литров воды, чтобы поддерживать нормальную влажность. После образования завязей количество увеличивают до 5 литров, особенно в жару. Нельзя лить воду дождем или на листья, только под корень.

Если поливать слишком часто, почва не успевает просыхать, и растения могут заболеть. Лучше поливать реже, но обильнее, давая влаге проникать глубоко. Это способствует развитию сильной корневой системы.

Правильный полив - залог хорошего урожая помидоров (фото: Pixabay)

Полив в теплице: особенности

В теплице влага дольше сохраняется в почве, но повышается влажность воздуха, что может навредить томатам. Поэтому после полива следует обязательно проветривать теплицу, чтобы избежать появления конденсата. Полив в теплице проводят только утром, чтобы к вечеру листья успели подсохнуть.

Если этого не сделать, капли на листьях могут вызвать ожоги. Важно также избегать резких изменений влажности, чтобы не вызвать стресс у растений. Постоянный контроль температуры и влажности - залог здоровых помидоров.

Что делать, если пересохла почва

Если вы пропустили полив и почва сильно пересохла, нельзя заливать кусты сразу большим количеством воды. Такой полив лишь усугубит ситуацию и может привести к гибели растения.

Начните с малого - вылейте около литра воды под куст, дайте время впитаться. Через 30-60 минут полейте повторно уже полноценно.

Этот метод позволяет избежать шока у помидоров и сохранить завязи. Постепенный подход - лучший вариант при чрезмерной сухости.