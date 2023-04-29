Як правильно подорожувати з тваринами в Україні та за її межами: поради
Фото: як правильно подорожувати з тваринами в Україні та за її межами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Правила подорожі разом з домашніми улюбленцями в Україні та за її межами - дещо відрізняються. Ба більше, в залежності від країни ще можуть вимагатись наявність мікрочипа, вакцинація від сказу та інше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Як подорожувати з тваринами по території України:
- візьміть з собою ветеринарний документ;
- купіть квиток для домашнього улюбленця;
- якщо тварина до 45 см - її можна розмістити в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
- якщо тварина більша за 45 см - її можна перевозити за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком.
Базові правила для виїзду за кордон до Польщі, Чехії, Словаччини та Молдови:
- обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
- треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
- дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;
- великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.
Базові правила для виїзду за кордон до Угорщини, Австрії та Румунії:
- обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
- треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
- обов'язкова наявність окремого квитка для тварини;
- дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці
- великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе;
Зокрема, в залежності від країни для вʼїзду з твариною можуть вимагатись:
- наявність мікрочипа в тварині;
- діюча вакцинація від сказу;
- актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;
- сертифікат відповідності контейнера для тварини стандартам IATA;
- свідоцтво ВЕТ-1.
Увесь перелік можна подивитись за посиланням.
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