Як правильно подорожувати з тваринами в Україні та за її межами: поради

Фото: як правильно подорожувати з тваринами в Україні та за її межами (Віталій Носач, РБК-Україна)

Правила подорожі разом з домашніми улюбленцями в Україні та за її межами - дещо відрізняються. Ба більше, в залежності від країни ще можуть вимагатись наявність мікрочипа, вакцинація від сказу та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як подорожувати з тваринами по території України: візьміть з собою ветеринарний документ;

купіть квиток для домашнього улюбленця;

якщо тварина до 45 см - її можна розмістити в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;

якщо тварина більша за 45 см - її можна перевозити за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком. Базові правила для виїзду за кордон до Польщі, Чехії, Словаччини та Молдови: обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;

великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе. Базові правила для виїзду за кордон до Угорщини, Австрії та Румунії: обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

обов'язкова наявність окремого квитка для тварини;

дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці

великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе; Зокрема, в залежності від країни для вʼїзду з твариною можуть вимагатись: наявність мікрочипа в тварині;

діюча вакцинація від сказу;

актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;

сертифікат відповідності контейнера для тварини стандартам IATA;

свідоцтво ВЕТ-1. Увесь перелік можна подивитись за посиланням.