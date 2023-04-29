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Как правильно путешествовать с животными в Украине и за ее пределами: советы

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Суббота 29 апреля 2023 23:30
Как правильно путешествовать с животными в Украине и за ее пределами: советы Фото: как правильно путешествовать с животными в Украине и за ее пределами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правила путешествия вместе с домашними любимцами в Украине и за ее пределами несколько отличаются. Более того, в зависимости от страны еще могут требоваться наличие микрочипа, вакцинация от бешенства и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как путешествовать с животными по территории Украины:

  • возьмите с собой ветеринарный документ;
  • купите билет для домашнего любимца;
  • если животное до 45 см - его можно разместить в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;
  • если животное больше 45 см - его можно перевозить при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком.

Базовые правила для выезда за границу в Польшу, Чехию, Словакию и Молдову:

  • обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
  • нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
  • мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;
  • большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.

Базовые правила для выезда за границу в Венгрию, Австрию и Румынию:

  • обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
  • нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
  • обязательно наличие отдельного билета для животного;
  • мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске
  • крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе;

В частности, в зависимости от страны для въезда с животным могут требоваться:

  • наличие микрочипа в животном;
  • действующая вакцинация от бешенства;
  • актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
  • сертификат соответствия контейнера для животных стандартам IATA;
  • свидетельство ВЭТ-1.

Весь список можно посмотреть по ссылке.

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