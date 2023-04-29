Как правильно путешествовать с животными в Украине и за ее пределами: советы
Фото: как правильно путешествовать с животными в Украине и за ее пределами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Правила путешествия вместе с домашними любимцами в Украине и за ее пределами несколько отличаются. Более того, в зависимости от страны еще могут требоваться наличие микрочипа, вакцинация от бешенства и прочее.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Как путешествовать с животными по территории Украины:
- возьмите с собой ветеринарный документ;
- купите билет для домашнего любимца;
- если животное до 45 см - его можно разместить в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;
- если животное больше 45 см - его можно перевозить при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком.
Базовые правила для выезда за границу в Польшу, Чехию, Словакию и Молдову:
- обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
- нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
- мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;
- большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.
Базовые правила для выезда за границу в Венгрию, Австрию и Румынию:
- обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
- нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
- обязательно наличие отдельного билета для животного;
- мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске
- крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе;
В частности, в зависимости от страны для въезда с животным могут требоваться:
- наличие микрочипа в животном;
- действующая вакцинация от бешенства;
- актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
- сертификат соответствия контейнера для животных стандартам IATA;
- свидетельство ВЭТ-1.
Весь список можно посмотреть по ссылке.
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