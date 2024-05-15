Як правильно оформити реструктуризацію кредиту і чому це потрібно робити

Реструктуризація кредиту – дієвий спосіб полегшити борговий зашморг для позичальників, які з тієї чи іншої причини тимчасово не в змозі платити в повному обсязі. Про переваги і варіанти реструктуризації, а також про те, як правильно все оформити, - читайте в огляді РБК-Україна.

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Прострочення кредиту призводить до нарахування штрафних санкцій, звернення фінансової установи до суду з позовом про стягнення заборгованості та залучення колекторів. Щоб цього уникнути, варто звернутися до фінансової установи, де ви оформили кредит, з проханням про реструктуризацію (якщо у вас є на це поважна причина) ще до виникнення заборгованості. Адже сумлінним позичальникам кредитори краще йдуть назустріч.

Реструктуризація – це зміна умов кредитного договору на лояльніші для позичальника з урахуванням його фінансового стану, що дає можливість сплачувати за кредитом.

Переваги реструктуризації

Серед переваг реструктуризації для позичальника варто виокремити наступні:

кредитна історія позичальника не погіршується;

зменшується щомісячний платіж за кредитом, що дозволяє знизити навантаження на сімейний бюджет;

фінансова установа не нараховує штрафні санкції, якщо ви скористалися реструктуризацією і не маєте простроченої заборгованості.

Варіанти реструктуризації

Варіанти реструктуризації можуть бути наступні:

Продовження строку користування кредитом і зменшення щомісячного платежу.

Скасування пені та штрафних санкцій.

Списання частини боргу.

Також в окремих випадках банк може йти на інші умови реструктуризації, наприклад, позичальник достроково сплачує 10–15% боргу, після чого фінансова установа знижує відсоткову ставку.

Як оформити реструктуризацію

Перш за все необхідно звернутися до фінансової установи з офіційною заявою про реструктуризацію.

Фінустанова може попросити надати документи, які підтверджують виникнення обставин, за яких ви не маєте змоги платити за кредитом. Наприклад, це може бути:

медична довідка про захворювання;

документ, що підтверджує втрату майна;

документ, який підтверджує звільнення з роботи;

свідоцтво про смерть одного з членів сім’ї.

Детальний пакет документів уточнюйте у фінансової установи, в якій у вас оформлений кредит. Реструктуризація оформлюється підписанням договору, де зазначені нові умови кредиту.

До слова, кредитна історія також має велике значення при оформлені реструктуризації. Адже фінансова установа перед тим, як дати згоду на реструктуризацію боргу, буде перевіряти кредитну історію позичальника.

Про те, як перевірити свою кредитну історію, і навіщо це потрібно робити, - читайте невдовзі в матеріалі РБК-Україна.

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