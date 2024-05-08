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Мікрокредити. Як скористатися чужими грішми, не потрапивши в борговий зашморг

Середа 08 травня 2024 06:30
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Мікрокредити. Як скористатися чужими грішми, не потрапивши в борговий зашморг Українські гривні (фото: Getty Images)
Автор: Руслан Кисляк

У випадку нагальної потреби в коштах, коли швидко отримати кредит в банку буває проблематично, можна скористатися послугами небанківських фінансових установ, оформивши так званий мікрокредит. Але потрібно бути уважними та враховувати всі переваги і недоліки такого виду позик.

Про те, як скористатися перевагами мікрокредитів, уникнувши ризиків значних переплат, - читайте в поясненні від РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використана інформація, отримана від Національного банку України.

Зміст

Як оформити мікрокредит

Для отримання мікрокредиту в небанківській фінустанові потрібен мінімальний пакет документів: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код платника податків, також потрібно заповнити анкету та пройти ідентифікацію та верифікацію особи.

Кредит можна оформити онлайн. Кредитний договір підписується одноразовим паролем, який має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис чи кваліфікований електронний підпис.

Для цього потрібно ввести до спеціального поля заявки на сайті фінустанови одноразовий ідентифікатор (код із SMS/Viber). Як правило, гроші надходять на банківську картку протягом декількох хвилин.

Ризики та недоліки мікропозик

Фактична вартість мікрокредиту може відрізнятися від очікуваної

На вебсайті фінансової установи, в якій ви хочете отримати позику, має бути зазначена загальна вартість кредиту з усіма комісіями і платежами, реальна річна процентна ставка, строки та суми, умови дострокового повернення, штрафні санкції у разі порушення умов кредитування тощо. Однак трапляються випадки, коли вартість кредиту може відрізнятися від очікуваної або рекламованої, бо фінансова установа вказує у своїх інформаційних матеріалах лише привабливу для споживача процентну ставку, наприклад, 1-2% за день користування кредитом.

Це пряме порушення законодавства. Наслідком цього може бути введення в оману щодо фактичної загальної вартості кредиту. Будь ласка, повідомляйте про подібні порушення Національний банк!

Незрозумілі умови кредитування

Перш ніж оформляти кредит, з’ясуйте його основні умови. На вебсайті фінансової установи має бути мінімально необхідна інформація: повна назва та контактні дані установи, відомості про ліцензію на послугу з надання кредитів, істотні характеристики кредиту у стандартизованому форматі. Так само істотна інформація міститься у кредитному договорі, який варто неодмінно прочитати перед підписанням.

Трапляються компанії без ліцензії

Такі установи працюють нелегально. Їхніми послугами користуватися не потрібно. Обирайте установи, які мають відповідні ліцензії.

Як відмовитися від кредиту

Трапляються випадки, коли людина оформляє кредит, а потім життєві обставини змінюються – і потреба в кредитних коштах відпадає. У такому разі можна відмовитися від кредиту.

Відповідно до Закону України "Про споживче кредитування" позичальник має право відмовитися від кредиту, не пояснюючи причину, упродовж 14 календарних днів з дати оформлення. Але такий пункт має ще бути передбачений у договорі з фінансовою установою.

Що потрібно зробити аби відмовитися від кредиту

Спочатку потрібно звернутися до фінансової установи: написати заяву-відмову.

Потім варто повернути фінустанові кредитні кошти разом з відсотками за користування, які передбачені умовами кредиту, упродовж 7 днів після відмови.

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