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Как правильно оформить реструктуризацию кредита и почему это нужно делать

Среда 15 мая 2024 06:58
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Как правильно оформить реструктуризацию кредита и почему это нужно делать Реструктуризация кредита – действенный способ облегчить долговую нагрузку (фото: Getty Images)
Автор: Руслан Кисляк

Реструктуризация кредита – действенный способ облегчить долговую удавку для заемщиков, которые по той или иной причине временно не в состоянии платить в полном объеме. О преимуществах и вариантах реструктуризации, а также о том, как правильно все оформить, – читайте в обзоре РБК-Украина.

При подготовке материала были использованы рекомендации Национального банка Украины.

Содержание

Просрочка кредита приводит к начислению штрафных санкций, обращению финансового учреждения в суд с иском о взыскании задолженности и привлечении коллекторов. Чтобы этого избежать, стоит обратиться в финансовое учреждение, где вы оформили кредит, с просьбой о реструктуризации (если у вас есть уважительная причина для этого) еще до возникновения задолженности. Ведь добросовестным заемщикам кредиторы лучше идут навстречу.

Реструктуризация – это изменение условий кредитного договора на более лояльные для заемщика с учетом его финансового положения, что позволяет платить по кредиту.

Преимущества реструктуризации

Среди преимуществ реструктуризации для заемщика следует выделить следующие:

  • кредитная история заемщика не ухудшается;
  • уменьшается ежемесячный платеж по кредиту, что позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет;
  • финансовое учреждение не начисляет штрафные санкции, если вы воспользовались реструктуризацией и не имеете просроченной задолженности.

Варианты реструктуризации

Варианты реструктуризации могут быть следующие:

  • Продление срока использования кредита и уменьшение ежемесячного платежа.
  • Отмена пеней и штрафных санкций.
  • Списание части долга.

Также в отдельных случаях банк может идти на другие условия реструктуризации, например заемщик досрочно платит 10–15% долга, после чего финансовое учреждение снижает процентную ставку.

Как оформить реструктуризацию

Первым делом необходимо обратиться в финансовое учреждение с официальным заявлением о реструктуризации.

Финучреждение может попросить предоставить документы, подтверждающие возникновение обстоятельств, при которых вы не можете платить по кредиту. К примеру, это может быть:

  • медицинская справка о заболевании;
  • документ, подтверждающий утрату имущества;
  • документ, подтверждающий увольнение с работы;
  • свидетельство о смерти одного из членов семьи.

Подробный пакет документов уточняйте у финансового учреждения, в котором у вас оформлен кредит. Реструктуризация оформляется подписанием контракта, где указаны новые условия кредита.

К слову, кредитная история также имеет огромное значение при оформлении реструктуризации. Ведь финансовое учреждение, прежде чем дать согласие на реструктуризацию долга, будет проверять кредитную историю заемщика.

О том, как проверить свою кредитную историю, и зачем нужно это делать, - читайте скоро в очередном обзоре от РБК-Украина.

Недавно мы писали о том, как воспользоваться преимуществами микрокредитов, избежав рисков значительных переплат.

Писали и о том, какой должна быть финансовая подушка на "черный день" и как отложить эти деньги.

Напомним, в апреле банки Украины снизили ставки по кредитам для населения.

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Банки Реструктуризация долга Кредиты
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