Как правильно оформить реструктуризацию кредита и почему это нужно делать
Реструктуризация кредита – действенный способ облегчить долговую удавку для заемщиков, которые по той или иной причине временно не в состоянии платить в полном объеме. О преимуществах и вариантах реструктуризации, а также о том, как правильно все оформить, – читайте в обзоре РБК-Украина.
При подготовке материала были использованы рекомендации Национального банка Украины.
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Просрочка кредита приводит к начислению штрафных санкций, обращению финансового учреждения в суд с иском о взыскании задолженности и привлечении коллекторов. Чтобы этого избежать, стоит обратиться в финансовое учреждение, где вы оформили кредит, с просьбой о реструктуризации (если у вас есть уважительная причина для этого) еще до возникновения задолженности. Ведь добросовестным заемщикам кредиторы лучше идут навстречу.
Реструктуризация – это изменение условий кредитного договора на более лояльные для заемщика с учетом его финансового положения, что позволяет платить по кредиту.
Преимущества реструктуризации
Среди преимуществ реструктуризации для заемщика следует выделить следующие:
- кредитная история заемщика не ухудшается;
- уменьшается ежемесячный платеж по кредиту, что позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет;
- финансовое учреждение не начисляет штрафные санкции, если вы воспользовались реструктуризацией и не имеете просроченной задолженности.
Варианты реструктуризации
Варианты реструктуризации могут быть следующие:
- Продление срока использования кредита и уменьшение ежемесячного платежа.
- Отмена пеней и штрафных санкций.
- Списание части долга.
Также в отдельных случаях банк может идти на другие условия реструктуризации, например заемщик досрочно платит 10–15% долга, после чего финансовое учреждение снижает процентную ставку.
Как оформить реструктуризацию
Первым делом необходимо обратиться в финансовое учреждение с официальным заявлением о реструктуризации.
Финучреждение может попросить предоставить документы, подтверждающие возникновение обстоятельств, при которых вы не можете платить по кредиту. К примеру, это может быть:
- медицинская справка о заболевании;
- документ, подтверждающий утрату имущества;
- документ, подтверждающий увольнение с работы;
- свидетельство о смерти одного из членов семьи.
Подробный пакет документов уточняйте у финансового учреждения, в котором у вас оформлен кредит. Реструктуризация оформляется подписанием контракта, где указаны новые условия кредита.
К слову, кредитная история также имеет огромное значение при оформлении реструктуризации. Ведь финансовое учреждение, прежде чем дать согласие на реструктуризацию долга, будет проверять кредитную историю заемщика.
О том, как проверить свою кредитную историю, и зачем нужно это делать, - читайте скоро в очередном обзоре от РБК-Украина.
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