Раніше РБК-Україна писало, що киян просять без нагальної потреби не користуватися ані приватним авто, ані громадським транспортом через ускладнення руху між берегами.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, через удари балістикою є пошкодження на Подільському мостовому переході. Рух із правого на лівий берег зранку перекривали, але вдень його відновили.

Крім того, через обстріл у столиці перекривали переправи та створилися великі затори на дорогах, через що водіїв закликали не виїжджати в місто на власних авто.