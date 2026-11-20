В Киеве организовали движение по мостам после массированной атаки РФ. На некоторых из них запрещен проезд грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской ГГА в Telegram.
В результате ночной вражеской атаки на столицу 20 ноября был частично поврежден Подольский мостовой переход. В настоящее время движение им восстановлено, говорят в КГГА.
Движение по мостам организовано так:
Относительно моста им. Е. А. Патона, то он работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено. Действует реверсивное движение:
В КГГА просят водителей учитывать актуальную информацию при планировании маршрутов по городу.
Ранее РБК-Украина писало, что киевлян просят без необходимости не пользоваться ни частным авто, ни общественным транспортом из-за усложнения движения между берегами.
По словам городского головы Киева Виталия Кличко, из-за ударов баллистики является повреждение на Подольском мостовом переходе. Движение с правого на левый берег с утра перекрывали, но днем его восстановили.
Кроме того, из-за обстрела в столице перекрывали переправы и создались большие пробки на дорогах, из-за чего водителей призывали не выезжать в город на собственных авто.