Как работают мосты Киева 20 ноября: ограничение движения и запрет грузовиков
В Киеве организовали движение по мостам после массированной атаки РФ. На некоторых из них запрещен проезд грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской ГГА в Telegram.
Как работают мосты Киева
В результате ночной вражеской атаки на столицу 20 ноября был частично поврежден Подольский мостовой переход. В настоящее время движение им восстановлено, говорят в КГГА.
Движение по мостам организовано так:
- Южный мост - с регулируемым интервалом разрешено движение автотранспорта массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Движение с правого на левый берег остается закрытым.
- Северный мост - разрешенное движение общественного и специального транспорта по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещено.
- Подольский мостовой переход - после частичного повреждения движение восстановлено.
- Дарницкий мост работает в штатном режиме;
- Мост Метро работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено.
Относительно моста им. Е. А. Патона, то он работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено. Действует реверсивное движение:
- с 6:00 до 16:00 - с левого берега на правый;
- с 16:00 до 24:00 - с правого берега на левый.
В КГГА просят водителей учитывать актуальную информацию при планировании маршрутов по городу.
Ранее РБК-Украина писало, что киевлян просят без необходимости не пользоваться ни частным авто, ни общественным транспортом из-за усложнения движения между берегами.
По словам городского головы Киева Виталия Кличко, из-за ударов баллистики является повреждение на Подольском мостовом переходе. Движение с правого на левый берег с утра перекрывали, но днем его восстановили.
Кроме того, из-за обстрела в столице перекрывали переправы и создались большие пробки на дорогах, из-за чего водителей призывали не выезжать в город на собственных авто.