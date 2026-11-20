В Киеве организовали движение по мостам после массированной атаки РФ. На некоторых из них запрещен проезд грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской ГГА в Telegram.

Как работают мосты Киева

В результате ночной вражеской атаки на столицу 20 ноября был частично поврежден Подольский мостовой переход. В настоящее время движение им восстановлено, говорят в КГГА.

Движение по мостам организовано так:

Южный мост - с регулируемым интервалом разрешено движение автотранспорта массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Движение с правого на левый берег остается закрытым.

- с регулируемым интервалом разрешено движение автотранспорта массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Северный мост - разрешенное движение общественного и специального транспорта по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещено.

- разрешенное движение общественного и специального транспорта по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Подольский мостовой переход - после частичного повреждения движение восстановлено.

- после частичного повреждения движение восстановлено. Дарницкий мост работает в штатном режиме;

работает в штатном режиме; Мост Метро работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено.

Относительно моста им. Е. А. Патона, то он работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено. Действует реверсивное движение:

с 6:00 до 16:00 - с левого берега на правый;

с 16:00 до 24:00 - с правого берега на левый.

В КГГА просят водителей учитывать актуальную информацию при планировании маршрутов по городу.