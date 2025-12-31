ua en ru
Як працюватимуть ТРЦ Києва на Новий рік: графіки на 31 грудня і 1 січня

Середа 31 грудня 2025 12:27
UA EN RU
Як працюватимуть ТРЦ Києва на Новий рік: графіки на 31 грудня і 1 січня Фото: Як працюватимуть ТРЦ у Києві на Новий рік (facebook.com_respublikapark)
Автор: Тетяна Веремєєва

У період новорічних свят більшість торгово-розважальних центрів Києва працюватимуть за скороченим або зміненим графіком, щоб і відвідувачі встигли зробити покупки, і працівники мали можливість відсвяткувати Новий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення ТРЦ.

Напередодні та у перший день нового року змінять режим роботи як самі ТРЦ, так і окремі магазини, кінотеатри та розважальні зони.

Зокрема, Respublika Park 31 грудня працюватиме з 10:00 до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00. З 2 січня всі магазини та сервіси повернуться до звичного режиму. У святкові дні тут також зміниться графік окремих закладів:

  • супермаркет "Сільпо" 31 грудня працюватиме з 09:00 до 22:00, 1 січня - з 10:00 до 22:00,
  • кінотеатр 31 грудня працюватиме з 10:00 до 20:00, 1 січня - з 12:00 до 23:00,
  • фітнес-клуб SportLife 31 грудня працюватиме з 10:00 до 20:00, а 1 січня буде зачинений.
  • боулінг-клуб Bowling Respublika 31 грудня працюватиме з 10:00 до 18:00, 1 січня - з 12:00 до 22:00.

Аналогічний графік запроваджують і в Blockbuster Mall - 31 грудня ТРЦ працюватиме до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00.

У River Mall напередодні Нового року відвідувачів прийматимуть до 20:00, а 1 січня - до 21:00. При цьому супермаркет "Сільпо" працюватиме до 22:00 напередодні нового року, а 1 січня - з 10:00 до 23:00. Кінотеатр "Планета Кіно" 31 грудня працюватиме з 10:00 до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00

ТРЦ Lavina Mall також працюватиме зі змінами: 31 грудня - до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00. В інші святкові дні центр працюватиме у звичному режимі - з 10:00 до 22:00.

ТРЦ Victoria Gardens у період зимових свят працюватиме без вихідних: 31 грудня - 10:00 до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 21:00.

У Ocean Plaza 31 грудня магазини та галерея працюватимуть до 20:00, 1 січня - з 12:00 до 22:00, а вже 2 січня ТРЦ повернеться до стандартного графіка. Гіпермаркет "Ашан" у святкові дні відкриватиметься раніше за торгову галерею.

Скорочений графік діятиме й у ТРЦ DREAM. Напередодні Нового року обидві черги комплексу працюватимуть до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00 DREAM yellow; з 12:00 до 21:30 DREAM berry.

Адміністрації торгових центрів радять завчасно планувати покупки та дозвілля, а також уточнювати графік роботи конкретних магазинів і сервісів, адже у святкові дні він може відрізнятися від загального режиму роботи ТРЦ.

Раніше РБК-Україна писало про графік роботи "Нової пошти" та "Укрпошти" у період новорічних свят. Зокрема, 31 грудня відділення працюватимуть за скороченим графіком, а 1 січня 2026 року обидві пошти матимуть вихідний, після чого з 2 січня повернуться до звичного режиму роботи.

Також ми розповідали про графік роботи банківської системи та системи електронних платежів НБУ наприкінці 2025 року і на початку 2026-го. Національний банк України повідомив, що СЕП працюватиме цілодобово 24/7, банки - у звичному режимі, а обмеження стосуватимуться лише Державної казначейської служби у зв’язку із завершенням бюджетного року.

