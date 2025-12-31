Як працюватимуть ТРЦ Києва на Новий рік: графіки на 31 грудня і 1 січня
У період новорічних свят більшість торгово-розважальних центрів Києва працюватимуть за скороченим або зміненим графіком, щоб і відвідувачі встигли зробити покупки, і працівники мали можливість відсвяткувати Новий рік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення ТРЦ.
Напередодні та у перший день нового року змінять режим роботи як самі ТРЦ, так і окремі магазини, кінотеатри та розважальні зони.
Зокрема, Respublika Park 31 грудня працюватиме з 10:00 до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00. З 2 січня всі магазини та сервіси повернуться до звичного режиму. У святкові дні тут також зміниться графік окремих закладів:
- супермаркет "Сільпо" 31 грудня працюватиме з 09:00 до 22:00, 1 січня - з 10:00 до 22:00,
- кінотеатр 31 грудня працюватиме з 10:00 до 20:00, 1 січня - з 12:00 до 23:00,
- фітнес-клуб SportLife 31 грудня працюватиме з 10:00 до 20:00, а 1 січня буде зачинений.
- боулінг-клуб Bowling Respublika 31 грудня працюватиме з 10:00 до 18:00, 1 січня - з 12:00 до 22:00.
Аналогічний графік запроваджують і в Blockbuster Mall - 31 грудня ТРЦ працюватиме до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00.
У River Mall напередодні Нового року відвідувачів прийматимуть до 20:00, а 1 січня - до 21:00. При цьому супермаркет "Сільпо" працюватиме до 22:00 напередодні нового року, а 1 січня - з 10:00 до 23:00. Кінотеатр "Планета Кіно" 31 грудня працюватиме з 10:00 до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00
ТРЦ Lavina Mall також працюватиме зі змінами: 31 грудня - до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00. В інші святкові дні центр працюватиме у звичному режимі - з 10:00 до 22:00.
ТРЦ Victoria Gardens у період зимових свят працюватиме без вихідних: 31 грудня - 10:00 до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 21:00.
У Ocean Plaza 31 грудня магазини та галерея працюватимуть до 20:00, 1 січня - з 12:00 до 22:00, а вже 2 січня ТРЦ повернеться до стандартного графіка. Гіпермаркет "Ашан" у святкові дні відкриватиметься раніше за торгову галерею.
Скорочений графік діятиме й у ТРЦ DREAM. Напередодні Нового року обидві черги комплексу працюватимуть до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00 DREAM yellow; з 12:00 до 21:30 DREAM berry.
Адміністрації торгових центрів радять завчасно планувати покупки та дозвілля, а також уточнювати графік роботи конкретних магазинів і сервісів, адже у святкові дні він може відрізнятися від загального режиму роботи ТРЦ.
