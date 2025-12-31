Как будут работать ТРЦ Киева на Новый год: графики на 31 декабря и 1 января

В период новогодних праздников большинство торгово-развлекательных центров Киева будут работать по сокращенному или измененному графику, чтобы и посетители успели сделать покупки, и работники имели возможность отпраздновать Новый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ТРЦ.

Накануне и в первый день нового года изменят режим работы как сами ТРЦ, так и отдельные магазины, кинотеатры и развлекательные зоны.

В частности, Respublika Park 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00, а 1 января - с 12:00 до 22:00. Со 2 января все магазины и сервисы вернутся к привычному режиму. В праздничные дни здесь также изменится график отдельных заведений:

супермаркет "Сильпо" 31 декабря будет работать с 09:00 до 22:00, 1 января - с 10:00 до 22:00,

31 декабря будет работать с 09:00 до 22:00, 1 января - с 10:00 до 22:00, кинотеатр 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00, 1 января - с 12:00 до 23:00,

31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00, 1 января - с 12:00 до 23:00, фитнес-клуб SportLife 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00, а 1 января будет закрыт.

31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00, а 1 января будет закрыт. боулинг-клуб Bowling Respublika 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00, 1 января - с 12:00 до 22:00.

Аналогичный график вводят и в Blockbuster Mall - 31 декабря ТРЦ будет работать до 20:00, а 1 января - с 12:00 до 22:00.

В River Mall накануне Нового года посетителей будут принимать до 20:00, а 1 января - до 21:00. При этом супермаркет "Сильпо" будет работать до 22:00 в канун нового года, а 1 января - с 10:00 до 23:00. Кинотеатр "Планета Кино" 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00, а 1 января - с 12:00 до 22:00

ТРЦ Lavina Mall также будет работать с изменениями: 31 декабря - до 20:00, а 1 января - с 12:00 до 22:00. В другие праздничные дни центр будет работать в обычном режиме - с 10:00 до 22:00.

ТРЦ Victoria Gardens в период зимних праздников будет работать без выходных: 31 декабря - 10:00 до 20:00, а 1 января - с 12:00 до 21:00.

В Ocean Plaza 31 декабря магазины и галерея будут работать до 20:00, 1 января - с 12:00 до 22:00, а уже 2 января ТРЦ вернется к стандартному графику. Гипермаркет "Ашан" в праздничные дни будет открываться раньше торговой галереи.

Сокращенный график будет действовать и в ТРЦ DREAM. Накануне Нового года обе очереди комплекса будут работать до 20:00, а 1 января - с 12:00 до 22:00 DREAM yellow; с 12:00 до 21:30 DREAM berry.

Администрации торговых центров советуют заблаговременно планировать покупки и досуг, а также уточнять график работы конкретных магазинов и сервисов, ведь в праздничные дни он может отличаться от общего режима работы ТРЦ.