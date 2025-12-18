Як працюватимуть банки в Україні на Новий рік: пояснення НБУ

Національний банк визначив регламент (порядок) роботи системи електронних платежів (СЕП) і банківської системи України в період завершення 2025 року та на початку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ.

Як працюватимуть банки в Україні на Новий рік

Згідно з інформацією Нацбанку, в цілому у період завершення поточного й початку наступного року, система електронних платежів працюватиме, як і впродовж всього 2025 року:

в цілодобовому режимі 24/7;

із датою поточного календарного дня;

згідно з Технологічним регламентом роботи системи.

Водночас у НБУ зауважили, що врахували звернення Державної казначейської служби України - щодо встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв'язку із завершенням звітного року.

Виходячи з цього, у вівторок, 30 грудня 2025 року:

СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7;

валютний ринок України, депозитарій НБУ, Нацбанк (під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи), а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.

Тим часом для Держказначейства запроваджено такі обмеження:

до 13:00 - здійснюються розрахунки за платежами з погашення й обслуговування держборгу в іноземній валюті через НБУ та АТ "Укрексімбанк";

до 16:00 - здійснюються розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Держказначейством і НБУ в національній валюті.

У середу, 31 грудня 2025 року, та у четвер, 1 січня 2026 року:

СЕП продовжує працювати в штатному режимі 24/7;

через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби;

банківська система України працює у звичайному режимі;

валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Нацбанку працюють у звичайному режимі.

Насамкінець у НБУ наголосили, що у цей період банки зобов'язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів: