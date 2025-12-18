ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Як працюватимуть банки в Україні на Новий рік: пояснення НБУ

Четвер 18 грудня 2025 10:58
UA EN RU
Як працюватимуть банки в Україні на Новий рік: пояснення НБУ НБУ визначив порядок роботи банківської системи у період до та після Нового року (фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Автор: Ірина Костенко

Національний банк визначив регламент (порядок) роботи системи електронних платежів (СЕП) і банківської системи України в період завершення 2025 року та на початку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ.

Як працюватимуть банки в Україні на Новий рік

Згідно з інформацією Нацбанку, в цілому у період завершення поточного й початку наступного року, система електронних платежів працюватиме, як і впродовж всього 2025 року:

  • в цілодобовому режимі 24/7;
  • із датою поточного календарного дня;
  • згідно з Технологічним регламентом роботи системи.

Водночас у НБУ зауважили, що врахували звернення Державної казначейської служби України - щодо встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв'язку із завершенням звітного року.

Виходячи з цього, у вівторок, 30 грудня 2025 року:

  • СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7;
  • валютний ринок України, депозитарій НБУ, Нацбанк (під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи), а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.

Тим часом для Держказначейства запроваджено такі обмеження:

  • до 13:00 - здійснюються розрахунки за платежами з погашення й обслуговування держборгу в іноземній валюті через НБУ та АТ "Укрексімбанк";
  • до 16:00 - здійснюються розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Держказначейством і НБУ в національній валюті.

У середу, 31 грудня 2025 року, та у четвер, 1 січня 2026 року:

  • СЕП продовжує працювати в штатному режимі 24/7;
  • через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби;
  • банківська система України працює у звичайному режимі;
  • валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Нацбанку працюють у звичайному режимі.

Насамкінець у НБУ наголосили, що у цей період банки зобов'язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів:

  • для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України;
  • для належного обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, раніше НБУ попередив громадян про черговий фейк, який шириться у мережі. Йдеться про нібито дизайн "нової банкноти 5000 гривень".

Крім того, ми пояснювали, чи змінять комендантську годину й графік транспорту в Києві під час свят.

Читайте також, чому українці прикрашають ялинку до різдвяно-новорічних свят і в чому справжній сенс цієї традиції.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Фінанси Банки Новий рік Грошові перекази Свята Вихідні
Новини
Знеструмлення населених пунктів, пожежі, поранені: наслідки атаки дронів по містах України
Знеструмлення населених пунктів, пожежі, поранені: наслідки атаки дронів по містах України
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW