Як працюватимуть банки в Україні на Новий рік: пояснення НБУ
Національний банк визначив регламент (порядок) роботи системи електронних платежів (СЕП) і банківської системи України в період завершення 2025 року та на початку 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ.
Як працюватимуть банки в Україні на Новий рік
Згідно з інформацією Нацбанку, в цілому у період завершення поточного й початку наступного року, система електронних платежів працюватиме, як і впродовж всього 2025 року:
- в цілодобовому режимі 24/7;
- із датою поточного календарного дня;
- згідно з Технологічним регламентом роботи системи.
Водночас у НБУ зауважили, що врахували звернення Державної казначейської служби України - щодо встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв'язку із завершенням звітного року.
Виходячи з цього, у вівторок, 30 грудня 2025 року:
- СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7;
- валютний ринок України, депозитарій НБУ, Нацбанк (під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи), а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.
Тим часом для Держказначейства запроваджено такі обмеження:
- до 13:00 - здійснюються розрахунки за платежами з погашення й обслуговування держборгу в іноземній валюті через НБУ та АТ "Укрексімбанк";
- до 16:00 - здійснюються розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Держказначейством і НБУ в національній валюті.
У середу, 31 грудня 2025 року, та у четвер, 1 січня 2026 року:
- СЕП продовжує працювати в штатному режимі 24/7;
- через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби;
- банківська система України працює у звичайному режимі;
- валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Нацбанку працюють у звичайному режимі.
Насамкінець у НБУ наголосили, що у цей період банки зобов'язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів:
- для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України;
- для належного обслуговування клієнтів.
