Як працюватимуть поштові оператори на новорічні свята

Найбільші національні оператори України - "Укрпошта" і "Нова пошта" - оприлюднили графіки роботи своїх відділень на новорічні свята. Відомий також графік роботи компанії Meest Пошта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти компаній.
Головний національний оператор "Укрпошта" працюватиме за звичайним графіком усі дні, крім 1 і 7 січня. У ці два святкових дні всі поштові відділення будуть вихідними.
Місцерозташування і графік роботи відділень "Укрпошти" можна перевірити за посиланням на сайті компанії.
Відділення та кур’єрська доставка компанії "Нова пошта" працюватимуть за таким графіком:
У міжсвяткові дні "Нова пошта" працює за стандартним режимом. А от знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у Telegram або на сайті компанії.
Графік роботи підрозділів компанії Meest Пошта на новорічні свята такий:
Перелік власних і партнерських відділень Meest Пошта можна переглянути тут.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що "Укрпошта" доставлятиме пенсії українцям принаймні до кінця війни.
Крім того, ми писали, скільки коштуватиме доставка подарунків на свята через "Нову пошту".
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