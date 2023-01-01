Як працюватимуть поштові оператори на новорічні свята

Головний національний оператор "Укрпошта" працюватиме за звичайним графіком усі дні, крім 1 і 7 січня. У ці два святкових дні всі поштові відділення будуть вихідними.

Місцерозташування і графік роботи відділень "Укрпошти" можна перевірити за посиланням на сайті компанії.

Відділення та кур’єрська доставка компанії "Нова пошта" працюватимуть за таким графіком:

1 січня - вихідний, тому завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки можна буде отримати;

7 січня - відділення працюватимуть за звичайним графіком.

У міжсвяткові дні "Нова пошта" працює за стандартним режимом. А от знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у Telegram або на сайті компанії.

Графік роботи підрозділів компанії Meest Пошта на новорічні свята такий:

штатні відділення - 1 січня вихідний день, з 2 січня працюватимуть за стандартним графіком;

відділення на партнерських локаціях (магазини, торговельно-розважальні центри та ін.) - 1 січня працюватимуть за графіком роботи локацій, на яких вони розташовані, з 2 січня працюватимуть за стандартним графіком.

Перелік власних і партнерських відділень Meest Пошта можна переглянути тут.