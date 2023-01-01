Как будут работать почтовые операторы на новогодние праздники

Главный национальный оператор "Укрпочта" будет работать по обычному графику все дни, кроме 1 и 7 января. В эти два праздничных дня все почтовые отделения будут выходными.

Месторасположение и график работы отделений "Укрпочты" можно проверить по ссылке на сайте компании.

Отделения и курьерская доставка компании "Новая почта" будут работать по следующему графику:

1 января - выходной, поэтому загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки можно будет получить;

7 января - отделения будут работать по обычному графику.

В межпраздничные дни "Новая почта" работает по стандартному режиму. А вот найти ближайшее работающее отделение и узнать график работы можно через чат-бот в Telegram или на сайте компании.

График работы подразделений компании Meest Почта на новогодние праздники таков:

штатные отделения - 1 января выходной день, со 2 января будут работать по стандартному графику;

отделения на партнерских локациях (магазины, торгово-развлекательные центры и др.) - 1 января будут работать по графику работы локаций, на которых они расположены, со 2 января будут работать по стандартному графику.

Список собственных и партнерских отделений Meest Почта можно просмотреть здесь.