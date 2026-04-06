Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на Великдень: графік роботи 12 квітня

На Великдень українські поштові оператори змінять графік роботи відділень. Йдеться про скорочений режим і пізніше відкриття у святковий день.
РБК-Україна розповідає, як планувати відправки та отримання посилок у святкові дні.
Головне:
Національний поштовий оператор змістив час відкриття відділень у неділю, щоб надати співробітникам можливість відвідати ранкову службу та провести час із родинами:
Як працюватиме пошта 12 квітня?
Компанія "Нова пошта" також запровадила зміни для зручності клієнтів та персоналу, проте працюватиме за власним святковим графіком:
Для уточнення розкладу конкретного відділення "Нової пошти" клієнтам рекомендують скористатися мобільним застосунком або перевірити інформацію на офіційному сайті.
