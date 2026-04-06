Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на Великдень: графік роботи 12 квітня

20:15 06.04.2026 Пн
2 хв
Чи можна відправити або отримати посилки на Великдень?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Як працюватиме пошта на Великдень? (Getty Images)

На Великдень українські поштові оператори змінять графік роботи відділень. Йдеться про скорочений режим і пізніше відкриття у святковий день.

РБК-Україна розповідає, як планувати відправки та отримання посилок у святкові дні.

Читайте також: Великдень не за горами: чи матимуть українці додатковий вихідний цього року

Головне:

  • Зміни на 12 квітня: Поштові оператори працюватимуть за скороченим графіком на Великдень.
  • Графік роботи "Укрпошти": Відділення почнуть приймати відвідувачів не раніше 12:00.
  • Графік роботи "Нової пошти": Оператор працюватиме протягом 6 годин - з 10:00 до 16:00.
  • Повернення до звичайного графіка: З понеділка, 13 квітня, обидві компанії відновлять роботу у штатному режимі.
  • Де дізнатися точний графік: Більше інформації про роботу відділень можна знайти у додатках та на сайтах компаній.

Графік роботи "Укрпошти"

Національний поштовий оператор змістив час відкриття відділень у неділю, щоб надати співробітникам можливість відвідати ранкову службу та провести час із родинами:

  • 12 квітня (неділя) - всі відділення відкриються о 12:00;
  • 13 квітня (понеділок) - стандартний графік роботи.


Як працюватиме пошта 12 квітня? (інфографіка: РБК-Україна)

Графік роботи "Нової пошти"

Компанія "Нова пошта" також запровадила зміни для зручності клієнтів та персоналу, проте працюватиме за власним святковим графіком:

  • 11 квітня (субота) - у звичному режимі;
  • 12 квітня (неділя) - скорочений робочий день, з 10:00 до 16:00;
  • 13 квітня (понеділок) - за стандартним графіком.

Для уточнення розкладу конкретного відділення "Нової пошти" клієнтам рекомендують скористатися мобільним застосунком або перевірити інформацію на офіційному сайті.

Раніше РБК-Україна розповідало про ключові релігійні дати квітня 2026 року для вірян Православної Церкви України. Місяць насичений важливими подіями, зокрема Страсним тижнем і святкуванням Великодня 12 квітня, а також іншими значущими днями церковного календаря.

Також ми писали, які обмеження діятимуть на Великдень у різних містах України.

