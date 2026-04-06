Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" на Пасху: график работы 12 апреля

На Пасху украинские почтовые операторы изменят график работы отделений. Речь идет о сокращенном режиме и более позднем открытии в праздничный день.
РБК-Украина рассказывает, как планировать отправки и получения посылок в праздничные дни.
Главное:
Национальный почтовый оператор сместил время открытия отделений в воскресенье, чтобы предоставить сотрудникам возможность посетить утреннюю службу и провести время с семьями:
Как будет работать почта 12 апреля?
Компания "Новая почта" также ввела изменения для удобства клиентов и персонала, однако будет работать по собственному праздничному графику:
Для уточнения расписания конкретного отделения "Новой почты" клиентам рекомендуют воспользоваться мобильным приложением или проверить информацию на официальном сайте.
