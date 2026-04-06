Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" на Пасху: график работы 12 апреля

20:15 06.04.2026 Пн
Можно ли отправить или получить посылки на Пасху?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как будет работать почта на Пасху? (Getty Images)

На Пасху украинские почтовые операторы изменят график работы отделений. Речь идет о сокращенном режиме и более позднем открытии в праздничный день.

РБК-Украина рассказывает, как планировать отправки и получения посылок в праздничные дни.

Читайте также: Пасха не за горами: будут ли украинцы иметь дополнительный выходной в этом году

Главное:

  • Изменения на 12 апреля: Почтовые операторы будут работать по сокращенному графику на Пасху.
  • График работы "Укрпочты": Отделения начнут принимать посетителей не раньше 12:00.
  • График работы "Новой почты": Оператор будет работать в течение 6 часов - с 10:00 до 16:00.
  • Возвращение к обычному графику: С понедельника, 13 апреля, обе компании возобновят работу в штатном режиме.
  • Где узнать точный график: Больше информации о работе отделений можно найти в приложениях и на сайтах компаний.

График работы "Укрпочты"

Национальный почтовый оператор сместил время открытия отделений в воскресенье, чтобы предоставить сотрудникам возможность посетить утреннюю службу и провести время с семьями:

  • 12 апреля (воскресенье) - все отделения откроются в 12:00;
  • 13 апреля (понедельник) - стандартный график работы.


Как будет работать почта 12 апреля? (инфографика: РБК-Украина)

График работы "Новой почты"

Компания "Новая почта" также ввела изменения для удобства клиентов и персонала, однако будет работать по собственному праздничному графику:

  • 11 апреля (суббота) - в обычном режиме;
  • 12 апреля (воскресенье) - сокращенный рабочий день, с 10:00 до 16:00;
  • 13 апреля (понедельник) - по стандартному графику.

Для уточнения расписания конкретного отделения "Новой почты" клиентам рекомендуют воспользоваться мобильным приложением или проверить информацию на официальном сайте.

Ранее РБК-Украина рассказывало о ключевых религиозных датах апреля 2026 года для верующих Православной Церкви Украины. Месяц насыщен важными событиями, в частности Страстной неделей и празднованием Пасхи 12 апреля, а также другими значимыми днями церковного календаря.

Также мы писали, какие ограничения будут действовать на Пасху в разных городах Украины.

Больше по теме:
ПасхаНова поштаУкрпочта