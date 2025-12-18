Как будут работать банки в Украине на Новый год: объяснение НБУ

Национальный банк определил регламент (порядок) работы системы электронных платежей (СЭП) и банковской системы Украины в период завершения 2025 года и в начале 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как будут работать банки в Украине на Новый год

Согласно информации Нацбанка, в целом в период завершения текущего и начала следующего года, система электронных платежей будет работать, как и в течение всего 2025 года:

в круглосуточном режиме 24/7;

с датой текущего календарного дня;

согласно Технологическому регламенту работы системы.

В то же время в НБУ отметили, что учли обращение Государственной казначейской службы Украины - насчет установления ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.

Исходя из этого, во вторник, 30 декабря 2025 года:

СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7;

валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, Нацбанк (при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения), а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.

Между тем для Госказначейства введены следующие ограничения:

до 13:00 - осуществляются расчеты по платежам по погашению и обслуживанию госдолга в иностранной валюте через НБУ и АО "Укрэксимбанк";

до 16:00 - осуществляются расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Госказначейством и НБУ в национальной валюте.

В среду, 31 декабря 2025 года, и в четверг, 1 января 2026 года:

СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7;

через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы;

банковская система Украины работает в обычном режиме;

валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Нацбанка работают в обычном режиме.

В завершение в НБУ подчеркнули, что в этот период банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами различных номиналов: