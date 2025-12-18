Как будут работать банки в Украине на Новый год: объяснение НБУ
Национальный банк определил регламент (порядок) работы системы электронных платежей (СЭП) и банковской системы Украины в период завершения 2025 года и в начале 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как будут работать банки в Украине на Новый год
Согласно информации Нацбанка, в целом в период завершения текущего и начала следующего года, система электронных платежей будет работать, как и в течение всего 2025 года:
- в круглосуточном режиме 24/7;
- с датой текущего календарного дня;
- согласно Технологическому регламенту работы системы.
В то же время в НБУ отметили, что учли обращение Государственной казначейской службы Украины - насчет установления ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.
Исходя из этого, во вторник, 30 декабря 2025 года:
- СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7;
- валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, Нацбанк (при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения), а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.
Между тем для Госказначейства введены следующие ограничения:
- до 13:00 - осуществляются расчеты по платежам по погашению и обслуживанию госдолга в иностранной валюте через НБУ и АО "Укрэксимбанк";
- до 16:00 - осуществляются расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Госказначейством и НБУ в национальной валюте.
В среду, 31 декабря 2025 года, и в четверг, 1 января 2026 года:
- СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7;
- через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы;
- банковская система Украины работает в обычном режиме;
- валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Нацбанка работают в обычном режиме.
В завершение в НБУ подчеркнули, что в этот период банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами различных номиналов:
- для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины;
- для надлежащего обслуживания клиентов.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.