UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як працюватимуть банки та система платежів: графік НБУ на Новий рік та Різдво

Фото: НБУ визначив графік на Новий рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи України та регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) у період завершення 2022 та на початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Рішенням НБУ визначено наступний графік:

Визначено такий графік:

30 грудня 2022 року СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі;

31 грудня 2022 року банківський день у СЕП відкривається датою 2 січня 2023 року. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються до 15:00 датою банківського дня 2 січня 2023 року. НБУ не здійснює валютних інтервенцій на валютному ринку України;

31 грудня 2022 року та 1 січня 2023 року учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати та часу початку роботи в СЕП - відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Також банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ у ці дні не розпочинається;

1 січня 2023 року приймання початкових платежів до СЕП починається о 9:00. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 2 січня 2023 року;

2 січня 2023 року банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюють у звичайному режимі;

7, 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.

"Крім того, у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у період дії військового стану в Україні скасовано святкові дні , передбачені Кодексом законів про працю. Тож трьох додаткових вихідних на новорічні свята не буде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниРіздвоНовий рік