Как будут работать банки и система платежей: график НБУ на Новый год и Рождество

Решением НБУ определен следующий график:

30 декабря 2022 года СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме;

31 декабря 2022 года банковский день в СЭП открывается датой 2 января 2023 года. Межбанковские платежные операции через СЭП проводятся до 15:00 датой банковского дня 2 января 2023 года. НБУ не проводит валютные интервенции на валютном рынке Украины;

31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате и времени начала работы в СЭП - в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов. Также банки самостоятельно принимают решение по проведению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается;

1 января 2023 года прием начальных платежей в СЭП начинается в 9:00. Межбанковские платежные операции через СЭП проводятся датой банковского дня 2 января 2023 года;

2 января 2023 года банковская система Украины, валютный рынок Украины, СЭП, депозитарий НБУ работают в обычном режиме;

7, 8 января 2023 года межбанковские платежные операции через СЭП проводятся датой банковского дня 9 января 2023 года.

"Кроме того, в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.