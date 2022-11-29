Як працюватиме ПриватБанк у разі тривалого блекауту: роз'яснення банку

Готівкові операції

Для зняття готівки чи внесення виручки клієнти зможуть скористатися найближчими банкоматами ПриватБанку, зокрема й з функцією приймання купюр, і терміналами самообслуговування.

Якщо поблизу їх немає, можна звернутися в одне з відділень банку, що забезпечують надання необхідних послуг, зокрема й касового обслуговування та приймання торгової виручки.

Безготівкові операції

Їх можна буде виконати через "Приват24" для бізнесу або через мобільні додатки для.

Окрім того, можна заздалегідь встановити та налаштувати сервіс "Інтеграція", який дозволяє підготувати платежі без доступу до Інтернету та потім автоматично завантажити їх в "Приват24 для бізнесу" за умови наявності навіть повільного інтернет-з’єднання. У застосунку платежі потрібно буде лише підписати.

Еквайринг

Безготівкову оплату можна приймати за допомогою POS-термінала, який тримає з’єднання за допомогою Wi-Fi, GSM або за умови зміни GSM-підключення до іншої мережі в межах національного роумінгу.

Інші способи приймання платежів

Спосіб №1. За допомогою смартфона з ОС Android 8.0 і вище та NFC-модулем за наявності підключення до Інтернету (зокрема й мобільного).

Клієнтам радять завантажити додаток "Термінал" з Google Play Market уже зараз. Потрібно лише зареєструватися в особистому кабінеті. Це займе 10 хвилин і не потребує паперових договорів і відвідання відділень. Ви зможете приймати платежі з карток будь-яких банків.

Спосіб №2. За допомогою QR-коду POS-термінала.

Можна сформувати QR-код у смартфоні, знаючи тільки мерчант термінала. Для цього необхідно зайти в Telegram-бот, натиснути "QR для сплати" та ввести мерчант термінала. Мерчант можна подивитися на будь-якому чеку POS-термінала (починається на S, наприклад S1240RWZ). Можна роздрукувати QR-код на терміналах моделей Ingenico та Verifone на термопапері з POS-термінала. Для цього необхідно натиснути на терміналі жовту кнопку й вибрати "На чек". Це можливо зробити за наявності підключення до Інтернету.

Зробити оплату також можна через додаток "Приват24" з QR-коду

Необхідно відкрити на телефоні додаток "Приват24".

Відсканувати QR-код у продавця.

В отриманій формі ввести суму товару та підтвердити оплату.

Спосіб 3. Кредитування за допомогою інвойсу в "Оплату частинами".

Для цього потрібен заряд на смартфоні й мобільний Інтернет.

Як створити інвойс?

Авторизуватися в особистому кабінеті. Заповнити дані магазину. Створити інвойс - у вкладці Invoice внести дані про купівлю. Надіслати створений інвойс покупцеві будь-яким зручним способом (месенджер, пошта чи додаток "Приват24").

Важливо! POS-термінали на ОС Android PAX a930 та Tactilion N5 можуть працювати за допомогою Wi-Fi. Якщо ви бажаєте підключити POS-термінал до власної Ethernet-мережі (наприклад Starlink), зверніться на гарячу лінію: 0 800 500 030.

Інкасація

Інкасація торгових точок буде здійснюватися в разі оформлення вручну супровідного касового ордера до сумки з цінностями.

Отримати супровідний касовий ордер можна:

самостійно роздрукувавши в Додатку 7 Постанови НБУ 29 "Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні";

в регіональній інкасації або в інкасатора банку, що приїхав на вашу точку.

Відмовитися від інкасації у разі відсутності світла можна через чат-бот Privatinkas_bot в Telegram команда/start авторизація надіслати дані.

Скасувати інкасацію можуть: директор, бухгалтер, уповноважена особа за договором інкасації, касир торгової точки. При цьому комісія не нараховується в разі заїзду служби інкасації банку без фактичного проведення інкасації у разі відсутності електроенергії.

Кредити

Працюватимуть у стандартному режимі. Перегляд, користування та погашення - через "Приват24 для бізнесу". Для своєчасного погашення заборгованості за кредитами банк просить заздалегідь поповнити поточний рахунок.

Клієнтська підтримка

Буде працювати цілодобово за телефоном 3700, а також у чаті - на сайті банку чи в "Приват24 для бізнесу".

Також клієнти зможуть зателефонувати безпосередньо менеджеру, який обслуговує їхню компанію.