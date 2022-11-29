Как будет работать ПриватБанк при длительном блекауте: разъяснение банка

Наличные операции

Для снятия наличных или внесения выручки клиенты смогут воспользоваться ближайшими банкоматами ПриватБанка, в том числе с функцией приема купюр и терминалами самообслуживания.

Если вблизи их нет, можно обратиться в одно из отделений банка, которые обеспечивают предоставление необходимых услуг, в том числе кассового обслуживания и приема торговой выручки.

Безналичные операции

Их можно будет выполнить через "Приват24" для бизнеса или через мобильные приложения.

Кроме того, можно заранее установить и настроить сервис "Интеграция", позволяющий подготовить платежи без доступа к Интернету и затем автоматически загрузить их в "Приват24 для бизнеса" при наличии даже медленного интернет-соединения. В приложении платежи нужно будет только подписать.

Эквайринг

Безналичную оплату можно принимать с помощью POS-терминала, у которого есть соединение с помощью Wi-Fi, GSM или при условии изменения GSM-подключения к другой сети в пределах национального роуминга.

Прочие способы приема платежей

Способ №1. С помощью смартфона с ОС Android 8.0 и выше и NFC-модулем при подключении к Интернету (в том числе и мобильного).

Клиентам советуют скачать приложение "Терминал" из Google Play Market уже сейчас. Нужно только зарегистрироваться в личном кабинете. Это займет 10 минут и не требует бумажных договоров и посещения отделений. Вы сможете принимать платежи с карт любых банков.

Способ №2. С помощью QR-кода POS-терминала.

Можно сформировать QR-код в смартфоне, зная только мерчант терминала. Для этого необходимо зайти в Telegram-бот, нажать QR для оплаты и ввести мерчант терминала. Мерчант можно посмотреть на любом чеке POS-терминала (начинается с S, например S1240RWZ). Можно распечатать QR-код на терминалах моделей Ingenico и Verifone на термобумаге из POS-терминала. Для этого необходимо нажать на терминале желтую кнопку и выбрать "На чек". Это можно сделать при подключении к Интернету.

Произвести оплату также можно через приложение "Приват24" с QR-кода

Необходимо открыть на телефоне приложение "Приват24".

Отсканировать QR-код у продавца.

В полученной форме ввести сумму товара и оплату.

Способ 3. Кредитование с помощью инвойса в "Оплате частями".

Для этого требуется заряд на смартфоне и мобильный Интернет.

Как создать инвойс?

Авторизоваться в личном кабинете. Заполните данные магазина. Создать инвойс - во вкладке Invoice внести данные о покупке. Отправить созданный инвойс покупателю любым удобным способом (мессенджер, почта или приложение "Приват24").

Важно! POS-терминалы на ОС Android PAX a930 и Tactilion N5 могут работать с помощью Wi-Fi. Если вы хотите подключить POS-терминал к собственной сети Ethernet (например, Starlink), обратитесь на горячую линию: 0 800 500 030.

Инкассация

Инкассация торговых точек будет осуществляться при оформлении вручную сопроводительного кассового ордера в сумку с ценностями.

Получить сопроводительный кассовый ордер можно:

самостоятельно распечатав в Приложении 7 Постановления НБУ 29 "Об утверждении Инструкции по организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в Украине";

в региональной инкассации или у инкассатора банка, приехавшего на вашу точку.

Отказаться от инкассации при отсутствии света можно через чат-бот Privatinkas_bot в Telegram команда/start авторизация отправить данные.

Отменить инкассацию могут: директор, бухгалтер, уполномоченное лицо по договору инкассации, кассир торговой точки. При этом комиссия не начисляется при заезде службы инкассации банка без фактического проведения инкассации в случае отсутствия электроэнергии.

Кредиты

Будут работать в стандартном режиме. Просмотр, пользование и погашение - через "Приват24 для бизнеса". Для своевременного погашения задолженности по кредиту банк просит заранее пополнить текущий счет.

Клиентская поддержка

Будет работать круглосуточно по телефону 3700, а также в чате - на сайте банка или в "Приват24 для бизнеса".

Также клиенты смогут позвонить непосредственно менеджеру, обслуживающему их компанию.