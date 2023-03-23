Як працюватиме метро після 26 березня: з'явився новий графік

"Із 26 березня роботу столичного метро подовжать на 1 годину", - повідомили в КМДА.

Крім того, адміністрація столиці закликає звернути увагу на те, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час з урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.

Нагадаємо: у Києві скоротять комендантську годину. У зв'язку зі скороченням комендантської години громадський транспорт у столиці працюватиме на годину довше.

Крім Києва, комендантську годину можуть скоротити в Харкові. Тим часом т.в.о. голови Сумської ОВА Тарас Савченко повідомив, що у Сумській області поки що не планують змінювати час комендантської години.

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