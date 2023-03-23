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Как будет работать метро после 26 марта: появился новый график

Фото: появился новый график работы метро (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

С 26 марта в Киеве работа метро будет продлена на час. В этой связи обновилось расписание движения поездов метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час", - сообщили в КГГА.

Кроме того, администрация столицы призывает обратить внимание, что станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях.

Напомним: в Киеве сократят комендантский час. В связи с сокращением комендантского часа общественный транспорт в столице будет работать на час дольше.

Кроме Киева, комендантский час могут сократить в Харькове. Тем временем и.о. главы Сумской ОВА Тарас Савченко сообщил, что в Сумской области пока не планируют менять время комендантского часа.

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