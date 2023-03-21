Комендантська година у Харкові: Синєгубов не виключив перегляд тривалості обмежень

Тривалість комендантської години в Харкові можуть переглянути залежно від військової обстановки і погодних умов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова під час спілкування з журналістами у вівторок, 21 березня.

"Наразі це питання ми не розглядаємо. Однак, звичайно, враховуючи військову обстановку, враховуючи наші погодні умови, будемо радитися і, можливо, винесемо це питання на Раду оборони і приймемо спільне колегіальне рішення, яке буде відповідати тій безпековій ситуації і тим безпековим викликам, які ми маємо", - сказав він.

Як повідомлялося, комендантську годину в Києві скоротять уже 26 березня. Він діятиме з 00:00 до 05:00 ранку.