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У Києві скоротять комендантську годину

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Київ, П'ятниця 17 березня 2023 12:08
У Києві скоротять комендантську годину Фото: у Києві скоротять комендантську годину (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві з 26 березня можуть скоротити комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що наразі триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві.

Відповідно до робочого варіанту, найвірогідніше з 26 березня комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Зазначається, що новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва та створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи.

Так, міська влада регулярно розглядала питання комендантської години: опрацьовували спільно з командуванням Угрупування сил і засобів оборони Києва, отримали численні клопотання.

КМВА бачила суспільний запит щодо скорочення - петиції, звернення приватних підприємств, державних установ та мешканців столиці.

Також постійно і методично впроваджувались нові безпекові заходи, які б дозволили скоротити період комендантської години. Зменшення комендантської години узгоджується з метою покращення логістичного забезпечення в Києві, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому.

КМВА обіцяє врахувати усі гарантії безпеки населення, забезпечення організації стабільної життєдіяльності Києва та сприяння виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо.

При цьому, якщо виникнуть підстави, то безпекові заходи можуть бути посилені. Тривалість комендантської години також може бути збільшена.

Нагадаємо, що нещодавно петиція щодо скорочення комендантської години у Києві до з 00:00 до 05:00 набрала необхідну кількість підписів.

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Київ Комендантська година
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