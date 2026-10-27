Як працює транспорт у Києві після удару по Південному мосту: зміни в метро та автобусах

У ніч на 27 жовтня Росія двічі атакувала Київ балістикою. Сталося влучання в Південний міст, пошкоджено наземну інфраструктуру метро, а в Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю. Напередодні ввечері ракети вдарили по кампусу університету в Деснянському районі, загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали.

Південний міст пошкоджують уже вдруге за тиждень: після атаки 22 жовтня зелена лінія так само працювала двома окремими ділянками.