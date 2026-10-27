Как работает транспорт в Киеве после удара по Южному мосту: изменения в метро и автобусах

В ночь на 27 октября Россия дважды атаковала Киев баллистикой. Произошло попадание в Южный мост, повреждена наземная инфраструктура метро, а в Подольском районе ракета попала в административное здание. Накануне вечером ракеты ударили по кампусу университета в Деснянском районе, погиб человек, еще по меньшей мере 10 пострадали.

Южный мост повреждают уже второй раз через неделю: после атаки 22 октября зеленая линия также работала двумя отдельными участками.