RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Как работает транспорт в Киеве после удара по Южному мосту: изменения в метро и автобусах

06:45 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: после атаки на Киев метро и наземный транспорт работают по измененной схеме (Любовь Калашникова, РБК-Украина)

После ночной атаки на Киев 27 октября красная линия метро работает в полном объеме, а на зеленые поезда ходят только между "Сырцем" и "Выдубичами". Из-за закрытого Южного города город усилил автобусные маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Метро

  • Красная линия - поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная". Все станции, в частности, "Черниговская" и "Лесная", открыты для пассажиров.
  • Зеленая линия - движение только между "Сырьком" и "Выдубичами". Участок "Осокорки" - "Красный хутор" временно не работает.

В случае воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытие.

Автобусы

Из-за большей погрузки на красную линию на временном маршруте №1-М будут работать 15 автобусов.

Южный мост перекрыт, поэтому автобусы №22 и №91 ездят через Дарницкий мост:

  • на маршруте №22 добавят 4 автобуса, в общей сложности их будет 14. Из них 5 будут курсировать по короткому маршруту: улица Тростянецкая - станция метро "Лыбидская";
  • на маршруте №91 также добавят 4 автобуса, в общей сложности будут работать 7.

В КГГА просят планировать поездки заранее и следить за переменами на официальных ресурсах. О возобновлении привычного движения метро сообщат дополнительно.

В ночь на 27 октября Россия дважды атаковала Киев баллистикой. Произошло попадание в Южный мост, повреждена наземная инфраструктура метро, а в Подольском районе ракета попала в административное здание. Накануне вечером ракеты ударили по кампусу университета в Деснянском районе, погиб человек, еще по меньшей мере 10 пострадали.

Южный мост повреждают уже второй раз через неделю: после атаки 22 октября зеленая линия также работала двумя отдельными участками.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевОбстрел КиеваМетроЮжный мостВойна в Украине