Як працює система "Шлях" та коли відмовлять у виїзді за кордон: пояснення юриста

Кому відмовлять у виїзді з України

З 17 липня 2024 року під час перетину кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи (ВОД) в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, пояснює юрист.

Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі відсутності військово-облікового документа, прикордонники відмовляють у перетині державного кордону на виїзд з України.

Також підставою для відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи у розшук Національною поліцією.

"У таких випадках представники ДПСУ викликатимуть поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - зазначає Віталій Пітецький.

Він звертає увагу, що неврегульованим залишається питання перевірки ВОД – паперової та електронної форми документу.

"Наразі непоодинокими є ситуації, коли паперовий ВОД не відповідає сучасним вимогам, а електронний документ не є повністю заповненим - не містить даних ВЛК, звання, ВОС тощо. У таких випадках, кожна окрема ситуація перевірки даних ВОД буде розглядатися представником ДПСУ індивідуально", - пояснює фахівець.

Окрім того, людині, яка перетинає державний кордон, варто самостійно перевірити актуальність своїх даних, які містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У разі виявлення розбіжностей помилку потрібно виправити, щоб не отримати відмову на кордоні.

"Крім того, за порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону, Укртрансбезпека має право відключити перевізників (порушників) від системи "Шлях" строком на три місяці", - звертає увагу адвокат.

Перевізникам припиняють доступ до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби з безпеки на транспорті, що тягне за собою позбавлення можливості та законних підстав водіям перетинати кордон України.

Фото: Перевірка на кордоні (gettyimages.com)

Що необхідно для оформлення дозволу на виїзд чоловікам водіям за системою "Шлях"

Пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється співробітниками ДПСУ за умови виконання правил перетину кордону та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, зазначає юрист.

Інформація про водіїв вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки перевізника.

"Таким чином, водії за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон повинні надати військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, а саме паспорт громадянина України для виїзду закордон, а також, за необхідності, чітко зазначити мету перетину кордону", - наголошує Віталій Пітецький.

У разі непідтвердження мети поїздки прикордонники мають право відмовити особам у перетині державного кордону.

"Громадяни, внесені до системи "Шлях", можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону. У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном або зміни мети виїзду за кордон, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень", - додає адвокат.