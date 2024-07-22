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Чи можуть особи з інвалідністю виїхати з України без відмітки про відстрочку в "Резерв+"

Понеділок 22 липня 2024 19:10
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Чи можуть особи з інвалідністю виїхати з України без відмітки про відстрочку в "Резерв+" Реєстрація в "Резерв+" не є обов'язковою (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Від 17 липня 2024 року наявність військово-облікового документа під час перетинання кордону є обов'язковою умовою для всіх чоловіків (громадян України) віком від 18 до 60 років.

РБК-Україна розповідає, чи можуть особи з інвалідністю виїхати з України без відмітки про відстрочку в додатку "Резерв+".

Кому та для чого потрібен "Резерв+"

Електронний кабінет військовозобов'язаного у застосунку "Резерв+" є точкою доступу користувача до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів під назвою "Оберіг".

Через цей електронний кабінет можна максимально швидко:

  • оновити або подати дані щодо статусу призовника, військовозобов'язаного чи резервіста
  • сформувати військово-обліковий документ в електронній формі

При цьому реєстрація в електронному кабінеті не є обов'язковою. Це лише додаткова зручність, яку пропонує держава.

Перетин кордону: чи потрібна особам з інвалідністю відмітка про відстрочку в "Резерв+"

Згідно з інформацією Державної прикордонної служби України (ДПСУ), під час перетинання кордону на виїзд з нашої країни прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Уточнюється, що документ може бути:

  • або паперовим
  • або в електронній формі

У ДПСУ нагадали також про окрему категорію чоловіків, які мають право на перетин держкордону на тлі відстрочки від призову або ж виключення з військового обліку - за станом здоров'я.

"В їх військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або має бути довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 16.05.2024 №560", - наголосили прикордонники.

При цьому використовувати саме додаток "Резерв+" - не обов'язково.

Кому і на яких підставах можуть відмовити в перетині кордону

У Держприкордонслужбі наголосили: у перетинанні державного кордону на виїзд з України прикордонники відмовляють у разі відсутності військово-облікового документа військовозобов'язаних.

Крім того, підставою для відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.

"У таких випадках на місце викликатимуть поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)", - розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки обмежено придатних визнають непридатними після обстеження.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", Аrmy.gov.ua, прес-служба ДПСУ.

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