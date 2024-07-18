Скільки осіб розвернули на кордоні через відсутність військового квитка: відповідь ДПСУ
В Україні зменшується кількість осіб, яким відмовляють у перетині кордону через відсутність військового квитка.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"У разі відсутності військово-облікового документа людина отримує відмову в перетині кордону, але якщо проаналізувати вчорашній день, то, на щастя, загальна кількість відмов значно не збільшилася", - заявив він.
За його словами, вчора загалом було відмовлено в перетині кордону десь 250 особам, з яких майже 90 через відсутність військово-облікового документа.
"16 липня загальна кількість відмов через те, що люди не підпадали під умову пропуску, була на рівні 220. Сподіваємося, що кількість відмов надалі не збільшуватиметься. Але знову ж таки, якщо проаналізувати вчорашній день, то переважна більшість чоловіків, які мали право на перетин кордону і прибули до кордону, мали при собі військово-обліковий документ і це їм дозволило перетнути кордон", - заявив Демченко.
Оновлення військово-облікових документів
Згідно з новим законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані українці мали оновити свої військово-облікові документи. Це можна було зробити онлайн за допомогою застосунку "Резерв+" або особисто у центрах надання адміністративних послуг чи безпосередньо у ТЦК.
Українці повинні були оновити дані до 16 липня 2024 року. Тих, хто не виконав це вчасно, очікує адміністративна відповідальність у вигляді штрафів.
У Міністерстві оборони пояснили, хто саме буде накладати штрафи на ухилянтів і які наслідки чекають у разі несплати.
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