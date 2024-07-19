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Київський фунікулер закриють на місяць для ремонту

Україна, П'ятниця 19 липня 2024 14:20
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Київський фунікулер закриють на місяць для ремонту Фото: Київський фунікулер закриють на ремонт до кінця літа (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Київський фунікулер більш ніж на місяць закриють на щорічний плановий ремонт. Він буде продовжуватися з 22 липня до 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

За даними прес-служби, за цей час відремонтують машинну, компресорну та тиристорну залу.

Крім того, проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали й частково їх замінять, виконають поточний ремонт вагонів.

"Перед запуском роботи фунікулера фахівці проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням", - йдеться в повідомленні.

Фунікулер

Київський фунікулер - це один із видів громадського транспорту у Києві, столиці України. Він з'єднує Поділ (історичний район міста) з Верхнім містом (Михайлівська площа). Фунікулер був відкритий у 1905 році і є одним із найстаріших в Україні.

Основні характеристики:

  • Довжина маршруту становить близько 222 метрів.
  • Перепад висот між нижньою та верхньою станціями становить приблизно 75 метрів.
  • Поїздка триває близько 3 хвилин.
  • На маршруті є дві станції: нижня станція "Поділ" і верхня станція "Михайлівська".

Фунікулер використовують як місцеві жителі, так і туристи, які бажають насолодитися мальовничими видами на Дніпро та історичні райони Києва.

Фунікулер кожен рік проходить плановий ремонт. Зазвичай це відбувається влітку.

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