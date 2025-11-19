Як працює декларація з лікарем в Україні: головні правила, ліміти та права пацієнтів

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) нагадало, як працює декларація з лікарем первинної медичної допомоги - документ, що фактично є "договором" між пацієнтом і медиком.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОЗ .

Що таке декларація

Декларація - це угода між пацієнтом і сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Пацієнт обирає свого медика, держава через НСЗУ оплачує його роботу, а лікар бере на себе відповідальність за медичний супровід.

Лікар первинної ланки проводить огляди, консультує, призначає обстеження та щеплення, веде пацієнтів із хронічними хворобами й надає невідкладну допомогу в межах компетенції.

Скільки пацієнтів може мати лікар

МОЗ визначило оптимальні ліміти декларацій:

сімейний лікар - до 1800 пацієнтів;

терапевт - до 2000;

педіатр - до 900.

Після досягнення ліміту лікар сам вирішує, чи підтверджувати нові декларації.

Як знайти лікаря

Перевірити, хто приймає нових пацієнтів, можна на сайті медзакладу, через контакт-центр НСЗУ за номером 16-77, у дашборді "Електронна карта місць надання послуг ПМД" або невдовзі - у кабінеті пацієнта.

Пацієнт має право змінити лікаря у будь-який момент - достатньо подати нову декларацію.

Заклад може розірвати декларацію, якщо пацієнт систематично порушує правила або не виконує медичні рекомендації.

Що робити, якщо декларацію скасували без вашої згоди

Найчастіше декларацію можуть скасувати через звільнення лікаря. Заклад має про це повідомити, а пацієнт може укласти нову декларацію з іншим медиком.

Якщо ж декларацію подано без відома пацієнта, її можна анулювати, звернувшись до НСЗУ або подавши нову. Також можна поскаржитися через сайт НСЗУ або за номером 16-77.