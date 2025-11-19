Як працює декларація з лікарем в Україні: головні правила, ліміти та права пацієнтів
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) нагадало, як працює декларація з лікарем первинної медичної допомоги - документ, що фактично є "договором" між пацієнтом і медиком.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОЗ.
Що таке декларація
Декларація - це угода між пацієнтом і сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Пацієнт обирає свого медика, держава через НСЗУ оплачує його роботу, а лікар бере на себе відповідальність за медичний супровід.
Лікар первинної ланки проводить огляди, консультує, призначає обстеження та щеплення, веде пацієнтів із хронічними хворобами й надає невідкладну допомогу в межах компетенції.
Скільки пацієнтів може мати лікар
МОЗ визначило оптимальні ліміти декларацій:
- сімейний лікар - до 1800 пацієнтів;
- терапевт - до 2000;
- педіатр - до 900.
Після досягнення ліміту лікар сам вирішує, чи підтверджувати нові декларації.
Як знайти лікаря
Перевірити, хто приймає нових пацієнтів, можна на сайті медзакладу, через контакт-центр НСЗУ за номером 16-77, у дашборді "Електронна карта місць надання послуг ПМД" або невдовзі - у кабінеті пацієнта.
Пацієнт має право змінити лікаря у будь-який момент - достатньо подати нову декларацію.
Заклад може розірвати декларацію, якщо пацієнт систематично порушує правила або не виконує медичні рекомендації.
Що робити, якщо декларацію скасували без вашої згоди
Найчастіше декларацію можуть скасувати через звільнення лікаря. Заклад має про це повідомити, а пацієнт може укласти нову декларацію з іншим медиком.
Якщо ж декларацію подано без відома пацієнта, її можна анулювати, звернувшись до НСЗУ або подавши нову. Також можна поскаржитися через сайт НСЗУ або за номером 16-77.
Раніше РБК-Україна розповідало, як українцям дізнатися, з яким сімейним лікарем вони уклали декларацію. НСЗУ радить перевірити свій примірник договору, звернутися до медзакладу, скористатися електронними сервісами або зателефонувати до контакт-центру для уточнення інформації.
Також ми писали, коли медзаклади мають право відмовити українцям в укладенні декларації з сімейним лікарем, а коли така відмова є незаконною. НСЗУ пояснює ліміти пацієнтів для лікарів, як перевірити наявність вільних місць, як правильно укласти декларацію та куди звертатися у разі неправомірної відмови.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.