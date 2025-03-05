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Як працює "данська модель" надання військової допомоги Україні: деталі

Фото: партнери закуповують для України зброю за "данською моделлю" (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Наталія Юрченко

У 2024 році партнери почали закуповувати зброю для України напряму у вітчизняних виробників. Першою це зробила Данія, до проєкту вже приєдналися інші країни - Нідерланди, Швеція, Норвегія, Канада та країни Балтії.

Через "данську модель" профінансовано виробництво критично важливого озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок "Богдана". Такі закупівлі фокусуються на тому, що може бути швидко вироблено і застосовано на фронті - дрони та артилерія. 

"Для здійснення фінансування сторони погоджують перелік озброєнь та суму фінансування на основі наданих українською стороною пропозицій, які визначаються на основі потреб Сил безпеки і оборони України та спроможностей українських зброярів", - пояснили РБК-Україна принцип роботи "данської моделі" в Мінстратегпромі.

Минулого року за "данською моделлю" було використано більш ніж 500 млн доларів із загальної суми у 1,5 млрд доларів. Зараз триває робота щодо потенційного розширення можливостей проєкту.

В компанії "Українська бронетехніка", яка виробляє бронеавтомобілі, дрони, боєприпаси та іншу техніку, підтвердили РБК-Україна, що "данська модель" на сьогодні - це працюючий і досить ефективний механізм допомоги. Вона реалізується в двох форматах, залежно від джерела фінансування.

Перший формат передбачає, що кошти на закупівлю зброї збираються партнерами - Данією, Норвегією та іншими країнами. Другий формат - закупівлі зброї здійснюються за прибутки від заморожених російських активів.

"До прикладу, за кошти, які ми отримуємо від заморожених російських активів, можна фінансувати продукцію, яка постачається з квітня по жовтень. Класична "данська модель", коли гроші збираються країнами, не має таких обмежень", - пояснили у компанії.

Пряме фінансування - це можливість європейських партнерів визначати тип продукції, який контрактується, та фінансувати його закупівлю у визначеній кількості. Але контракт з виробником укладає Міністерство оборони чи Агенція оборонних закупівель (АОЗ), які й визначають пріоритетну потребу.

 

Виробництво зброї в Україні

Варто зазначити, що під час війни Україна наростила виробництво зброї. Крім вітчизняних компаній, зброю для України виробляють також у країнах-партнерах на спільних виробництвах.

Також на території України відкриваються філії іноземних компаній. Як відомо, німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні три заводи.

Українські компанії виробляють дрони, бронетехніку, артилерію, боєприпаси та інше озброєння. Крім того, Україна посилила ракетну програму.

Як повідомляв президента Володимир Зеленський, українські ракети "Паляниця", "Пекло" і "Рута" вже застосовуються, балістика ще готується.

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