Як працює "данська модель" надання військової допомоги Україні: деталі

Через "данську модель" профінансовано виробництво критично важливого озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок "Богдана". Такі закупівлі фокусуються на тому, що може бути швидко вироблено і застосовано на фронті - дрони та артилерія.

"Для здійснення фінансування сторони погоджують перелік озброєнь та суму фінансування на основі наданих українською стороною пропозицій, які визначаються на основі потреб Сил безпеки і оборони України та спроможностей українських зброярів", - пояснили РБК-Україна принцип роботи "данської моделі" в Мінстратегпромі.

Минулого року за "данською моделлю" було використано більш ніж 500 млн доларів із загальної суми у 1,5 млрд доларів. Зараз триває робота щодо потенційного розширення можливостей проєкту.

В компанії "Українська бронетехніка", яка виробляє бронеавтомобілі, дрони, боєприпаси та іншу техніку, підтвердили РБК-Україна, що "данська модель" на сьогодні - це працюючий і досить ефективний механізм допомоги. Вона реалізується в двох форматах, залежно від джерела фінансування.

Перший формат передбачає, що кошти на закупівлю зброї збираються партнерами - Данією, Норвегією та іншими країнами. Другий формат - закупівлі зброї здійснюються за прибутки від заморожених російських активів.

"До прикладу, за кошти, які ми отримуємо від заморожених російських активів, можна фінансувати продукцію, яка постачається з квітня по жовтень. Класична "данська модель", коли гроші збираються країнами, не має таких обмежень", - пояснили у компанії.

Пряме фінансування - це можливість європейських партнерів визначати тип продукції, який контрактується, та фінансувати його закупівлю у визначеній кількості. Але контракт з виробником укладає Міністерство оборони чи Агенція оборонних закупівель (АОЗ), які й визначають пріоритетну потребу.