Как работает "датская модель" предоставления военной помощи Украине: детали

В 2024 году партнеры начали закупать оружие для Украины напрямую у отечественных производителей. Первой это сделала Дания, к проекту уже присоединились другие страны - Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада и страны Балтии.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Арсенал Европы. Может ли Украина найти замену американскому оружию и как поможет ЕС".
Через "датскую модель" профинансировано производство критически важного вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок "Богдана". Такие закупки фокусируются на том, что может быть быстро произведено и применено на фронте - дроны и артиллерия.
"Для осуществления финансирования стороны согласовывают перечень вооружений и сумму финансирования на основе предоставленных украинской стороной предложений, которые определяются на основе потребностей Сил безопасности и обороны Украины и возможностей украинских оружейников", - объяснили РБК-Украина принцип работы "датской модели" в Минстратегпроме.
В прошлом году по "датской модели" было использовано более 500 млн долларов из общей суммы в 1,5 млрд долларов. Сейчас идет работа по потенциальному расширению возможностей проекта.
В компании "Украинская бронетехника", которая производит бронеавтомобили, дроны, боеприпасы и другую технику, подтвердили РБК-Украина, что "датская модель" на сегодня - это работающий и достаточно эффективный механизм помощи. Она реализуется в двух форматах, в зависимости от источника финансирования.
Первый формат предполагает, что средства на закупку оружия собираются партнерами - Данией, Норвегией и другими странами. Второй формат - закупки оружия осуществляются за доходы от замороженных российских активов.
"К примеру, за средства, которые мы получаем от замороженных российских активов, можно финансировать продукцию, которая поставляется с апреля по октябрь. Классическая "датская модель", когда деньги собираются странами, не имеет таких ограничений", - пояснили в компании.
Прямое финансирование - это возможность европейских партнеров определять тип продукции, который контрактуется, и финансировать его закупку в определенном количестве. Но контракт с производителем заключает Министерство обороны или Агентство оборонных закупок (АОЗ), которые и определяют приоритетную потребность.
Стоит отметить, что во время войны Украина нарастила производство оружия. Кроме отечественных компаний, оружие для Украины производят также в странах-партнерах на совместных производствах.
Также на территории Украины открываются филиалы иностранных компаний. Как известно, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три завода.
Украинские компании производят дроны, бронетехнику, артиллерию, боеприпасы и другое вооружение. Кроме того, Украина усилила ракетную программу.
Как сообщал президента Владимир Зеленский, украинские ракеты "Паляныця", "Пекло" и "Рута" уже применяются, баллистика еще готовится.
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