Як позбутися стресу за 10 хвилин: дієвий спосіб від кардіолога

Деталі способу

Психічний стрес є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця та інсульту, незалежно від таких проблем, як високий кров'яний тиск або високий рівень холестерину.

Стрес може виникати в момент через гнів чи страх, або ж стати хронічною довгостроковою проблемою, спричиненою вимогливою роботою, фінансовими труднощами чи депресією.

Кардіолог Сьюзен Ченг каже, якщо ви поспішаєте, то приходьте на зустріч на 10 хвилин раніше, сідайте в машину на парковці, вимкніть сповіщення на телефоні та заспокойтесь.

"Просто справді знайдіть трохи тиші для себе", - сказала вона.

Чому це важливо

Стрес може спровокувати запалення, яке може призвести до накопичення бляшок у коронарних артеріях - їх затвердіння та звуження. А це може знизити або блокувати кровотік до серцевого м’яза.

Реакція організму на стрес також може призвести до високого кров'яного тиску, що може збільшити ризик серцевого нападу та інсульту.

Ви також можете виконувати дихальні вправи, щоб полегшити стрес і тривогу.

Вплив спорту на стрес

За даними Health Harvard, аеробні вправи принесуть корисні зміни у ваше тіло, метаболізм, серце та настрій. Вони мають унікальну здатність бадьорити та розслабляти, стимулювати та заспокоювати, протидіяти депресії та розсіювати стрес.

Фізичні вправи знижують рівень гормонів стресу в організмі, таких як адреналін і кортизол. Вони також стимулюють вироблення ендорфінів - хімічних речовин у мозку, які є природними знеболювальними та піднімають настрій.

Навіть проста 20-хвилинна прогулянка може очистити розум і зменшити стрес.

Також дієвими під час стресу є вправи глибокого дихання. Виконувати їх потрібно так: