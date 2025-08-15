Как избавиться от стресса за 10 минут: действенный способ от кардиолога

Детали способа

Психический стресс является фактором риска развития ишемической болезни сердца и инсульта, независимо от таких проблем, как высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина.

Стресс может возникать в момент из-за гнева или страха, или же стать хронической долгосрочной проблемой, вызванной требовательной работой, финансовыми трудностями или депрессией.

Кардиолог Сьюзен Ченг говорит, если вы спешите, то приходите на встречу на 10 минут раньше, садитесь в машину на парковке, выключите уведомления на телефоне и успокойтесь.

"Просто действительно найдите немного тишины для себя", - сказала она.

Почему это важно

Стресс может спровоцировать воспаление, которое может привести к накоплению бляшек в коронарных артериях - их затвердению и сужению. А это может снизить или блокировать кровоток к сердечной мышце.

Реакция организма на стресс также может привести к высокому кровяному давлению, что может увеличить риск сердечного приступа и инсульта.

Вы также можете выполнять дыхательные упражнения, чтобы облегчить стресс и тревогу.

Влияние спорта на стресс

По данным Health Harvard, аэробные упражнения принесут полезные изменения в ваше тело, метаболизм, сердце и настроение. Они обладают уникальной способностью бодрить и расслаблять, стимулировать и успокаивать, противодействовать депрессии и рассеивать стресс.

Физические упражнения снижают уровень гормонов стресса в организме, таких как адреналин и кортизол. Они также стимулируют выработку эндорфинов - химических веществ в мозге, которые являются естественными обезболивающими и поднимают настроение.

Даже простая 20-минутная прогулка может очистить разум и уменьшить стресс.

Также действенными во время стресса являются упражнения глубокого дыхания. Выполнять их нужно так: