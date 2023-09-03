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Как себя вести, если ракетный удар или артобстрел застал на улице: главные правила

Украина, Воскресенье 03 сентября 2023 05:30
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Как себя вести, если ракетный удар или артобстрел застал на улице: главные правила Фото: как себя вести, если обстрел или ракетный удар застал на улице (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ракетные удары и артиллерийские обстрелы - одни из наиболее опасных видов огневого поражения во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали на открытой местности, нужно соблюдать несколько правил.

Правило 1. Немедленно ложитесь на землю.
Ложиться нужно туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление.

Правило 2. Закрывайте ладонями уши и открывайте рот.
Такие манипуляции смогут спасти вас от контузии и уберечь от баротравмы.

Правило 3. Считайте секунды от залпа до падения снаряда и начинайте бежать в укрытие сразу после прилета.

Что может стать идеальным укрытием?

• подвал;
• бомбоубежище;
• воронки от предыдущих снарядов;
• канавы и траншеи.

Важно! Не разбирайте завалов самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и представителей аварийно-спасательной службы.

Напомним, ранее мы сообщали, что делать, если вы попали под завал.

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