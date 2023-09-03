Как себя вести, если ракетный удар или артобстрел застал на улице: главные правила

Ракетные удары и артиллерийские обстрелы - одни из наиболее опасных видов огневого поражения во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали на открытой местности, нужно соблюдать несколько правил.

Правило 1. Немедленно ложитесь на землю.

Ложиться нужно туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление.



Правило 2. Закрывайте ладонями уши и открывайте рот.

Такие манипуляции смогут спасти вас от контузии и уберечь от баротравмы.



Правило 3. Считайте секунды от залпа до падения снаряда и начинайте бежать в укрытие сразу после прилета.



Что может стать идеальным укрытием?

• подвал;

• бомбоубежище;

• воронки от предыдущих снарядов;

• канавы и траншеи.



Важно! Не разбирайте завалов самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и представителей аварийно-спасательной службы.