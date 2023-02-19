Як поводитись на льоду: 10 основних порад від рятувальників
Фото: як поводитись на льоду: 10 основних порад від рятувальників (t.me/dsns_kyiv_region)
Погода останнім часом поводиться дуже оманливо. Щоб уникнути НС на відкритому льоду, слід дотримуватися кількох правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Хмельницькій області.
Аби не допустити нещасних випадків на водоймах, рятувальники нагадують про наступне:
- Безпечним для пішохода вважається лід, товщина якого - не менше 7 см.
- Якщо товщина льоду менша за 7 см, - виходити на нього категорично забороняється.
- Заборонено наступати на потемнілі ділянки льоду, найнебезпечніший - каламутний, непрозорий і білий лід.
- Міцність льоду перевіряють товстою палицею (жердиною), ударяючи нею 2-3 рази в одне і те саме місце якнайдалі від себе.
- Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг.
- Переходячи замерзлу водойму, слід користуватися прокладеними стежками.
- Ступаючи замерзлою водоймою, слід бути обережним, уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні й підозрілі місця.
- Дітям забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду без нагляду дорослих.
- Під час підлідного лову риби не рекомендується одночасно пробивати багато лунок на невеликому майданчику, скупчуватись у групи. Рибалки повинні пробивати ополонки на відстані 4-5 м одна від одної.
- Кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку.
- Заборонено виходити на кригу в нічну пору доби.
Як повідомлялось, 12 лютого, в Дніпропетровській області рятувальники визволили рибалок, що дрейфували на крижинах.
Нагадаємо, 11 лютого в Рівному троє підлітків провалились під кригу. Двох з них вдалось врятувати.
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