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Як поводитись на льоду: 10 основних порад від рятувальників

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Україна, Неділя 19 лютого 2023 11:20
Як поводитись на льоду: 10 основних порад від рятувальників Фото: як поводитись на льоду: 10 основних порад від рятувальників (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталія Гурковська

Погода останнім часом поводиться дуже оманливо. Щоб уникнути НС на відкритому льоду, слід дотримуватися кількох правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Хмельницькій області.

Аби не допустити нещасних випадків на водоймах, рятувальники нагадують про наступне:

  • Безпечним для пішохода вважається лід, товщина якого - не менше 7 см.
  • Якщо товщина льоду менша за 7 см, - виходити на нього категорично забороняється.
  • Заборонено наступати на потемнілі ділянки льоду, найнебезпечніший - каламутний, непрозорий і білий лід.
  • Міцність льоду перевіряють товстою палицею (жердиною), ударяючи нею 2-3 рази в одне і те саме місце якнайдалі від себе.
  • Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг.
  • Переходячи замерзлу водойму, слід користуватися прокладеними стежками.
  • Ступаючи замерзлою водоймою, слід бути обережним, уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні й підозрілі місця.
  • Дітям забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду без нагляду дорослих.
  • Під час підлідного лову риби не рекомендується одночасно пробивати багато лунок на невеликому майданчику, скупчуватись у групи. Рибалки повинні пробивати ополонки на відстані 4-5 м одна від одної.
  • Кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку.
  • Заборонено виходити на кригу в нічну пору доби.

Як повідомлялось, 12 лютого, в Дніпропетровській області рятувальники визволили рибалок, що дрейфували на крижинах.

Нагадаємо, 11 лютого в Рівному троє підлітків провалились під кригу. Двох з них вдалось врятувати.

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