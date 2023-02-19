Як поводитись на льоду: 10 основних порад від рятувальників

Погода останнім часом поводиться дуже оманливо. Щоб уникнути НС на відкритому льоду, слід дотримуватися кількох правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Хмельницькій області.

Аби не допустити нещасних випадків на водоймах, рятувальники нагадують про наступне:

Як повідомлялось, 12 лютого, в Дніпропетровській області рятувальники визволили рибалок, що дрейфували на крижинах.

Нагадаємо, 11 лютого в Рівному троє підлітків провалились під кригу. Двох з них вдалось врятувати.

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