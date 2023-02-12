Під Дніпром рятувальники визволили рибалок, що дрейфували на крижинах
Сьогодні, 12 лютого, в Дніпропетровській області рятувальники визволили рибалок, що дрейфували на крижинах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Об 11:50 до служби порятунку звернулися очевидці, які побачили, що на річці Дніпро дві крижини з рибалками дрейфують від берега... За словами очевидців на відстані 150 м від берега на кризі перебувало близько 40 рибалок", - пояснили в ДСНС.
За їх словами, Подія трапилася поблизу села Шульгівка Петриківської селищної ради у Дніпровському районі.
До місця залучено рятувальників та водолазно-рятувальну групу. Для надання допомоги долучились також і місцеві. До рятувальних робіт було залучено 44 особи (в т.ч. 4 водолази), 8 од. техніки та 6 човнів.
Наразі підрозділами ДСНС та місцевими мешканцями вже врятовано з криги 30 осіб, проте досі проводиться моніторинг на наявність рибалок на кризі.
Нагадаємо, вчора в Рівному троє підлітків провалились під кригу. Двох з них вдалось врятувати.
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