Під Дніпром рятувальники визволили рибалок, що дрейфували на крижинах

Сьогодні, 12 лютого, в Дніпропетровській області рятувальники визволили рибалок, що дрейфували на крижинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"Об 11:50 до служби порятунку звернулися очевидці, які побачили, що на річці Дніпро дві крижини з рибалками дрейфують від берега... За словами очевидців на відстані 150 м від берега на кризі перебувало близько 40 рибалок", - пояснили в ДСНС.

За їх словами, Подія трапилася поблизу села Шульгівка Петриківської селищної ради у Дніпровському районі.

Фото: рятувальники визволили рибалок, що дрейфували на крижинах (t.me/dsns_telegram)

До місця залучено рятувальників та водолазно-рятувальну групу. Для надання допомоги долучились також і місцеві. До рятувальних робіт було залучено 44 особи (в т.ч. 4 водолази), 8 од. техніки та 6 човнів.

Наразі підрозділами ДСНС та місцевими мешканцями вже врятовано з криги 30 осіб, проте досі проводиться моніторинг на наявність рибалок на кризі.