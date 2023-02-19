Фото: как вести себя на льду: 10 основных советов от спасателей (t.me/dsns_kyiv_region)

Погода в последнее время ведет себя очень обманчиво. Чтобы избежать ЧП на открытом льду, следует придерживаться нескольких правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области.