Как вести себя на льду: 10 основных советов от спасателей
Фото: как вести себя на льду: 10 основных советов от спасателей (t.me/dsns_kyiv_region)
Погода в последнее время ведет себя очень обманчиво. Чтобы избежать ЧП на открытом льду, следует придерживаться нескольких правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области.
Чтобы не допустить несчастных случаев на водоемах, спасатели напоминают о следующем:
- Безопасным для пешехода считается лед, толщина которого - не менее 7 см.
- Если толщина льда меньше 7 см - выходить на него категорически запрещается.
- Запрещено наступать на потемневшие участки льда, самый опасный - мутный, непрозрачный и белый лед.
- Прочность льда проверяют толстой палкой (шестом), ударяя ею 2-3 раза в одно и то же место подальше от себя.
- Категорически запрещается испытывать крепость льда ударами ног.
- Переходя замерзший водоем, следует пользоваться проложенными тропами.
- Ступая замерзшим водоемом, следует быть осторожным, внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные места.
- Детям запрещается самостоятельно выходить на лед или кататься на льду без присмотра взрослых.
- Во время подледной ловли рыбы не рекомендуется одновременно пробивать много лунок на небольшой площадке, скапливаться в группы. Рыбаки должны пробивать проруби на расстоянии 4-5 м друг от друга.
- Каждый рыбак должен иметь с собой крепкую веревку длиной 12-15 метров с большой глухой петлей на конце, а также держать рядом с лункой доску или большую ветку.
- Запрещено выходить на лед в ночное время суток.
Как сообщалось, 12 февраля, в Днепропетровской области спасатели освободили рыбаков, дрейфовавших на льдинах.
Напомним, 11 февраля в Ровно трое подростков провалились под лед. Двух из них удалось спасти.
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