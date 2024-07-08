Як поводитись, якщо ви опинились під завалами: поради психолога

Що робити, якщо опинились під завалами

"Я зараз публікую один з найстрашніших для мене самої матеріал. Але ми маємо це знати. Тут зібрані дві теми - як допомогти дорослим та дітям. Нехай ніколи не знадобиться. Безпеки нам всім та життя", - написала психологиня.

Перш за все, потрібно покликати на допомогу та за можливості набрати 101. При цьому не варто рухатись, бо можна погіршити свій стан. Також не можна користуватися сірниками чи запальничками, бо це може спричинити вибух.

Слід пам'ятати, що служби порятунку скоро прибудуть на місце події. Під час "хвилини тиші" слід максимально голосно кричати.

У "хвилину тиші" потрібно якомога голосніше кричати про допомогу (фото: Facebook/Світлана Ройз)

Потрібно постаратись уникнути переохолодження - за можливості слід укритися і розтерти кінцівки.

Якщо людина опинилась під великими предметами, потрібно спробувати розчистити простір навколо себе, при цьому дуже важливо не зачепити те, на чому тримається завал.

Слід оглянути себе та оточуючих на наявність поранень. У разі кровотечі потрібно накласти пов'язки із підручних засобів.

Як заспокоїти дитину, яка опинилась під завалами

Якщо під завалами опинилась дитина, потрібно встановити з нею контакт - покличте її, дізнайтесь чи вона не поранена та як себе почуває. Якщо маєте доступ до неї, то візьміть її на руки, спробуйте заспокоїти, попросіть її дихати разом із вами, роблячи глибокі та повільні вдихи і видихи.

Постійно підтримуйте зв'язок з дитиною, розповідайте їй історії, згадуйте радісні моменти, запевняйте її, що скоро прийде допомога.

Що робити, якщо нема доступу до води (фото: Facebook/Світлана Ройз)