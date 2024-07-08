Как себя вести, если вы оказались под завалами: советы психолога

8 июля Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки значительные повреждения получили Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Десятки людей оказались под завалами домов.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию психолога Светланы Ройз в Facebook рассказывает о том, как себя вести, если вы оказались под завалами.
"Я сейчас публикую один из самых страшных для меня материал. Но мы должны это знать. Здесь собраны две темы - как помочь взрослым и детям. Пусть никогда не понадобится. Безопасности нам всем и жизни", - написала психолог.
Прежде всего, нужно позвать на помощь и по возможности набрать 101. При этом не стоит двигаться, потому что можно ухудшить свое состояние. Также нельзя пользоваться спичками или зажигалками, так как это может привести к взрыву.
Следует помнить, что службы спасения скоро прибудут на место происшествия. Во время "минуты тишины" следует максимально громко кричать.
Нужно постараться избежать переохлаждения - по возможности следует укрыться и растереть конечности.
Если человек оказался под большими предметами, нужно попытаться расчистить пространство вокруг себя, при этом очень важно не задеть то, на чем держится завал.
Следует осмотреть себя и окружающих на наличие ранений. В случае кровотечения нужно наложить повязки из подручных средств.
Если под завалами оказался ребенок, нужно установить с ним контакт - позовите его, узнайте, не ранен ли он и как себя чувствует. Если имеете доступ к нему, возьмите его на руки, попробуйте успокоить, попросите его дышать вместе с вами, делая глубокие и медленные вдохи и выдохи.
Постоянно поддерживайте связь с ребенком, рассказывайте ему истории, вспоминайте радостные моменты, уверяйте его, что скоро придет помощь.
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