Как себя вести, если вы оказались под завалами: советы психолога

Что делать, если оказались под завалами

"Я сейчас публикую один из самых страшных для меня материал. Но мы должны это знать. Здесь собраны две темы - как помочь взрослым и детям. Пусть никогда не понадобится. Безопасности нам всем и жизни", - написала психолог.

Прежде всего, нужно позвать на помощь и по возможности набрать 101. При этом не стоит двигаться, потому что можно ухудшить свое состояние. Также нельзя пользоваться спичками или зажигалками, так как это может привести к взрыву.

Следует помнить, что службы спасения скоро прибудут на место происшествия. Во время "минуты тишины" следует максимально громко кричать.

В "минуты тишины" нужно как можно громче кричать о помощи (фото: Facebook/Світлана Ройз)

Нужно постараться избежать переохлаждения - по возможности следует укрыться и растереть конечности.

Если человек оказался под большими предметами, нужно попытаться расчистить пространство вокруг себя, при этом очень важно не задеть то, на чем держится завал.

Следует осмотреть себя и окружающих на наличие ранений. В случае кровотечения нужно наложить повязки из подручных средств.

Как успокоить ребенка, оказавшегося под завалами

Если под завалами оказался ребенок, нужно установить с ним контакт - позовите его, узнайте, не ранен ли он и как себя чувствует. Если имеете доступ к нему, возьмите его на руки, попробуйте успокоить, попросите его дышать вместе с вами, делая глубокие и медленные вдохи и выдохи.

Постоянно поддерживайте связь с ребенком, рассказывайте ему истории, вспоминайте радостные моменты, уверяйте его, что скоро придет помощь.

Что делать, если нет доступа к воде (фото: Facebook/Светлана Ройз)