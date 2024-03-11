Як повертали платформу "Таврида" у Чорному морі: в ГУР показали унікальні кадри спецоперації

Як зазначають у ГУР, звільнення чорноморської платформи "Таврида" вдалось не з першої спроби. Зрештою спецпризначенцям вдалось здобути там важливі трофеї та розвіддані.

Зокрема, під час операції використовувались не тільки технічні засоби, але й особисті навички бійців.

"Було дві величезних проблеми - це наявність інженерних загороджень і авіація противника", - розповів спецпризначенець Боб, який розробляв план місії та брав участь у її реалізації.



За словами розвідника, у них було три відправні точки, з яких вони могли відправлятись на виконання цієї задачі.

"Ці точки постійно змінювалися, щоб противник не міг точно виявити місце, звідки ми стартуємо", - додав розвідник.

Деталі спецоперації та унікальні кадри зі звільнення чорноморської платформи "Таврида" доступні тут.