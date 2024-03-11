Как возвращали платформу "Таврида" в Черном море: в ГУР показали уникальные кадры спецоперации

Как отмечают в ГУР, освобождение черноморской платформы "Таврида" удалось не с первой попытки. В итоге бойцам специального назначения удалось одержать там важные трофеи и разведданные.

В частности, при операции использовались не только технические средства, но и личные навыки бойцов.

"Было две огромные проблемы - это наличие инженерных заграждений и авиация противника", - рассказал спецназовец Боб, разрабатывавший план миссии и участвовавший в ее реализации.



По словам разведчика, у них было три отправных точки, из которых они могли отправляться на выполнение этой задачи.

"Эти точки постоянно менялись, чтобы противник не мог точно обнаружить место, откуда мы стартуем", - добавил разведчик.

Детали спецоперации и уникальные кадры по освобождению черноморской платформы "Таврида" доступны здесь.