Как возвращали платформу "Таврида" в Черном море: в ГУР показали уникальные кадры спецоперации

В Главном управлении разведки МО Украины показали уникальные кадры из нагрудных камер бойцов и подробно рассказали об освобождении черноморской платформы "Таврида" во время операции "Вышки Бойко".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ГУР.
Как отмечают в ГУР, освобождение черноморской платформы "Таврида" удалось не с первой попытки. В итоге бойцам специального назначения удалось одержать там важные трофеи и разведданные.
В частности, при операции использовались не только технические средства, но и личные навыки бойцов.
"Было две огромные проблемы - это наличие инженерных заграждений и авиация противника", - рассказал спецназовец Боб, разрабатывавший план миссии и участвовавший в ее реализации.
По словам разведчика, у них было три отправных точки, из которых они могли отправляться на выполнение этой задачи.
"Эти точки постоянно менялись, чтобы противник не мог точно обнаружить место, откуда мы стартуем", - добавил разведчик.
Детали спецоперации и уникальные кадры по освобождению черноморской платформы "Таврида" доступны здесь.
"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название получили после статьи 2011 года Алексея Шалайского и Юрия Николова "Вышка для Бойко ", в которой сообщалось о закупке платформ по завышенным ценам Министерством энергетики, возглавляемым Юрием Бойко.
Россия увлекла их в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.
По данным британской разведки, "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами.
В сентябре 2023 года Украина вернула контроль над так называемыми "вышками Бойко" в Черном море. В военной разведке спецоперацию назвали очередной пощечиной врагу.
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