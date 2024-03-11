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Как возвращали платформу "Таврида" в Черном море: в ГУР показали уникальные кадры спецоперации

Фото: в ГУР показали уникальные кадры спецоперации по освобождению черноморской платформы Таврида (скрин видео)
Автор: Ярослава Борзова

В Главном управлении разведки МО Украины показали уникальные кадры из нагрудных камер бойцов и подробно рассказали об освобождении черноморской платформы "Таврида" во время операции "Вышки Бойко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ГУР.

Как отмечают в ГУР, освобождение черноморской платформы "Таврида" удалось не с первой попытки. В итоге бойцам специального назначения удалось одержать там важные трофеи и разведданные.

В частности, при операции использовались не только технические средства, но и личные навыки бойцов.

"Было две огромные проблемы - это наличие инженерных заграждений и авиация противника", - рассказал спецназовец Боб, разрабатывавший план миссии и участвовавший в ее реализации.

По словам разведчика, у них было три отправных точки, из которых они могли отправляться на выполнение этой задачи.

"Эти точки постоянно менялись, чтобы противник не мог точно обнаружить место, откуда мы стартуем", - добавил разведчик.

Детали спецоперации и уникальные кадры по освобождению черноморской платформы "Таврида" доступны здесь.

Вышки Бойко

"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название получили после статьи 2011 года Алексея Шалайского и Юрия Николова "Вышка для Бойко ", в которой сообщалось о закупке платформ по завышенным ценам Министерством энергетики, возглавляемым Юрием Бойко.

Россия увлекла их в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

По данным британской разведки, "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами.

В сентябре 2023 года Украина вернула контроль над так называемыми "вышками Бойко" в Черном море. В военной разведке спецоперацию назвали очередной пощечиной врагу.

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