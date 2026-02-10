Як пенсіонерам на ТОТ та за кордоном не втратити виплати: у ПФУ надали інструкцію

Пенсійний фонд України розпочав повторну розсилку нагадувань про необхідність фізичної ідентифікації. Без цієї процедури нарахування пенсій для частини українців може бути призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Йдеться про проходження фізичної ідентифікації та подання заяви про неотримання коштів від РФ.

Кому варто терміново перевірити особистий кабінет

Фонд надіслав нагадування двом категоріям громадян. По-перше, це пенсіонери на ТОТ або за кордоном, які пропустили термін фізичної ідентифікації (до кінця минулого року). Без цієї процедури виплати можуть бути призупинені.

По-друге, це особи, які вже пройшли ідентифікацію у 2025 році, але досі не подали повідомлення про те, що вони не отримують пенсії чи інші соціальні виплати від РФ. У ПФУ закликають зробити це в найкоротший термін.

Як знайти повідомлення від ПФУ: покрокова інструкція

Перевірити наявність важливих вказівок можна двома способами.

Через вебпортал електронних послуг:

перейдіть на сайт portal.pfu.gov.ua;

авторизуйтесь через КЕП, "Дія.Підпис" або ID.GOV.UA;

у меню зліва оберіть розділ "Мої повідомлення";

відкрийте вкладку "Індивідуальні повідомлення" та ознайомтеся з текстом.

Через мобільний застосунок "Пенсійний фонд":