Як пенсіонерам на ТОТ та за кордоном не втратити виплати: у ПФУ надали інструкцію
Пенсійний фонд України розпочав повторну розсилку нагадувань про необхідність фізичної ідентифікації. Без цієї процедури нарахування пенсій для частини українців може бути призупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України (ПФУ).
Йдеться про проходження фізичної ідентифікації та подання заяви про неотримання коштів від РФ.
Кому варто терміново перевірити особистий кабінет
Фонд надіслав нагадування двом категоріям громадян. По-перше, це пенсіонери на ТОТ або за кордоном, які пропустили термін фізичної ідентифікації (до кінця минулого року). Без цієї процедури виплати можуть бути призупинені.
По-друге, це особи, які вже пройшли ідентифікацію у 2025 році, але досі не подали повідомлення про те, що вони не отримують пенсії чи інші соціальні виплати від РФ. У ПФУ закликають зробити це в найкоротший термін.
Як знайти повідомлення від ПФУ: покрокова інструкція
Перевірити наявність важливих вказівок можна двома способами.
Через вебпортал електронних послуг:
- перейдіть на сайт portal.pfu.gov.ua;
- авторизуйтесь через КЕП, "Дія.Підпис" або ID.GOV.UA;
- у меню зліва оберіть розділ "Мої повідомлення";
- відкрийте вкладку "Індивідуальні повідомлення" та ознайомтеся з текстом.
Через мобільний застосунок "Пенсійний фонд":
- увійдіть у додаток (використовуючи "Дія.Підпис" або КЕП);
- перейдіть у вкладку "Повідомлення" та перевірте останній вхідний запит.
Нагадаємо, в Україні у 2026 році призупинили виплату пенсій і страхових виплат для частини отримувачів, які не пройшли обов’язкову фізичну ідентифікацію або не підтвердили, що не отримують виплати від РФ. Ми пояснювали, як і кому потрібно пройти ідентифікацію та подати документи, щоб поновити виплати й отримати доплати за пропущені місяці.
Раніше РБК-Україна писало про пропозицію ВР відновити пенсії та соцвиплати людям, яким їх припинили через непроходження ідентифікації, та дати ще шість місяців на підтвердження особи без втрати грошей. Ініціатива має розвантажити сервісні центри Пенсійного фонду й допомогти ВПО та іншим отримувачам виплат, які не змогли пройти ідентифікацію до кінця 2025 року.